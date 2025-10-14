Üç kez ölümden döndü: Kalbi her seferinde yeniden attı

Suriye'den iç savaş nedeniyle 12 yıl önce ailesiyle İzmir'e gelen Muhammed Muhammed (74), son 6 ayda evinde 3 kez fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Muhammed'in her defasında duran kalbi, müdahaleyle çalıştırıldı.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Muhammed'i muayene eden SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Haydar Yaşa, hastanın aort damarı kapağı ile aort kökünde darlık, koroner 2 ana damarda tıkanıklık belirledi. Hasta, ileri yaşı nedeniyle risk taşıyan ve 10 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.



Muhammed Muhammed, "Yürürken kalbim duruyordu. 3 kez öldüm. Ameliyat oldum. Kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.



Prof. Dr. Haydar Yaşa, "Hem aort damarı kapağını değiştirdik hem aort köküne genişletme ameliyatı yaptık hem de iki damara baypas yaptık. Literatürlük bir vaka" dedi.

