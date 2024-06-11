Topuklu ayakkabıya dikkat

Ayak ağrıları, yaş ilerledikçe kişilerde daha fazla görülmeye başlıyor. Günlük yaşam kalitesini ciddi oranda olumsuz etkiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayaklarda oluşan ağrılara sebep olan etkenleri sıralıyor:

Ayak ağrıları genellikle uygunsuz ayakkabı giyilmesine bağlı olarak gelişiyor. Kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla görülüyor. Aşırı kullanım veya zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir. Yaş yanında cinsiyetin, şişmanlık ya da kireçlenmenin, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların da varlığı öne çıkmaktadır.