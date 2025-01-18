Topuklu ayakkabılar sağlık sorunlarına yol açıyor!

Kadınların vazgeçilmez tutkusu olan topuklu ayakkabı, ortopedik rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, kadınların kıyafet seçiminde sadece görünüme değil sağlığını da dikkate almasını öneriyor.

"Aktivitelerin azaldığı uzun kış gecelerinde sürekli oturmak ya da zamanı yatarak geçirmek sağlık açısından ciddi sıkıntılara neden olur. Kadınlarımız gerek kıyafet seçiminde gerekse giyinmede sağlık ve rahatlıktan ziyade görünüme daha büyük önem veriyor. Sağlığını korumak isteyen kadınlar çok sıkı çorap ve streç pantolondan uzak dursun" bilgisini veriyor.