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Topuklu ayakkabılar sağlık sorunlarına yol açıyor!

Kadınların vazgeçilmezi olan topuklu ayakkabılar, ortopedik rahatsızlıklara neden olabiliyor. Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, kadınlara kıyafet seçimlerinde sağlığı da göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Topuklu ayakkabılar sağlık sorunlarına yol açıyor!

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    Kadınların vazgeçilmez tutkusu olan topuklu ayakkabı, ortopedik rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, kadınların kıyafet seçiminde sadece görünüme değil sağlığını da dikkate almasını öneriyor.

    "Aktivitelerin azaldığı uzun kış gecelerinde sürekli oturmak ya da zamanı yatarak geçirmek sağlık açısından ciddi sıkıntılara neden olur. Kadınlarımız gerek kıyafet seçiminde gerekse giyinmede sağlık ve rahatlıktan ziyade görünüme daha büyük önem veriyor. Sağlığını korumak isteyen kadınlar çok sıkı çorap ve streç pantolondan uzak dursun" bilgisini veriyor.

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