Tek öğün beslenme vücuda zararlı

Uzman Diyetisyen Eda Balcı, tek öğün beslenmenin halsizlik gibi sorunlara yol açabileceğini belirterek, sağlıklı kilo verme için aralıklı ve dengeli beslenme öneriyor.

Giriş Tarihi :22 Eylül 2025
Uzman Diyetisyen Eda Balcı, hızlı kilo verebilmek ya da günlük alışkanlık olarak tek öğün beslenmeyi tercih eden kişilere uyarılarda bulunuyor: Tek öğün beslenme, 23 saat açlık/ yememe, 1 saatlik tek ve büyük bir öğün yemek yeme olarak düşünülebilir. Kişinin tercihine bağlı olarak istediği saatte tek bir öğün olmak şartıyla dilediği kadar ve dilediği şeyi yiyebilir. Herhangi bir kalori ya da makro besin öğesi kısıtlaması yapılmaz. Tek öğün beslenmek halsizlik yapar. Bunun için aralıklarla beslenmek gerekiyor.

