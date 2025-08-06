Tarhanayı içen şifayı depoluyor

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarından tarhana, şifa dağıtıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:



Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.

Bağışıklığı destekler, hastalıklara karşı koruma sağlar.

Antioksidan deposudur. Kanserli hücrelerle savaşır.

Grip, nezle ve soğuk algınlığından korur. İyileşmeyi hızlandırır.

Besleyicidir, uzun süre tok tutar. Zayıflamaya yardımcıdır.

Menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruma sağlar.

Kan dolaşımını hızlandırır. Damar tıkanıklığını önler.

Kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarını önler