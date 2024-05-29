Tarçın çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır? Tarçın çayı faydaları nelerdir?

Tarçın çayı diş eti hastalıklarından iltihaplanmaya kadar pek çok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Diş eti çürükleri konusunda kullanılan tarçın çayı, metabolizma hızlandırıcı bir etkiye de sahiptir. Kalp sağlığını iyileştiren ürün içerisindeki bileşiklerden dolayı kronik hastalıklardan korumaktadır. Düzenli tarçın çayı tüketimi sağlık açısından oldukça faydalıdır. Kan basıncını ve kolesterol seviyelerini dengede tutmaya yardımcı bu çay bilimsel çalışmalara konu olmuştur.
Şeker hastalığı ile mücadele etmekte yardımcı olan ürün vücut içerisinde insüline benzer şekilde hareket etmektedir. Yapılan pek çok çalışma, tarçın çayının düzenli olarak tüketiminin kan şekeri seviyesini düşürdüğünü saptamıştır. Bakteri ve mantarlar tarçın çayı ile önlenebilmektedir. Çayın antibakteriyel özelliği ağız kokusunu gidermede etkilidir.
Adet sancıları tarçın çayının düzenli tüketimi sonucu hafifletilebilmektedir. Regl döneminde oluşan krampların acısı tarçın çayı sayesinde hafifletilebilmektedir. Regl dönemi başında içilen çay ağrı kesici etki gösterebilmektedir. Yapılan bazı çalışmalar regl acısını dindirmede tarçın çayının ön sıralarda olduğunu saptamıştır.
Tarçın Çayının Faydaları Nelerdir?
Tarçın çayı faydaları şu şekillerde ifade edilebilmektedir:
Kış günlerinde soğuk algınlığı, grip ve diğer bakteriyel enfeksiyonlara karşı vücudu korur.
Mide bulantısı için ideal bir çaydır.
Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olmaktadır.
Kusmaya karşı etkili bir çaydır.
Kan şekeri tarçın çayı ile düzenlenmektedir. DM krizlerinde el ve ayak titremeleri tarçın çayı ile azalmaktadır.
Gaz söktürücü özelliği olan bu çay midede oluşan şişkinlik için idealdir.
Düzenli olarak tarçın çayı tüketen insanların hafızalarının güçlendiği görülmektedir. Bu nedenle Alzheimer hastalığının tedavisinde bu çaydan yararlanılmaktadır.
Kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalması tarçın ile engellenmektedir.