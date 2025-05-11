Tahta kaşıklarınız sağlığınızla oynamasın: Bu noktalara dikkat edin!

Mutfakta en sık kullandığımız ürünlerin başında gelen tahta kaşıklar, kullanım açısından hem pratik hem de sağlıklı bir seçenektir. Ancak dikkat de gerektirir:



Tahta kaşıkları her kullanımdan sonra temiz bir kağıt havluyla silin, leke ve fazla nemi önleyin. Kullanın ve silin; bunu alışkanlık haline getirin.



Tahta kaşıkları yumuşak bir sünger ve kokusuz bulaşık sabunu ile elde yıkayın. Sapı da yıkayın ve inatçı yiyecekleri kazıdığınızdan emin olun.



Yıkanmış tahta kaşıklarınızı, kulpları aşağı bakacak şekilde bir kurutma rafına yerleştirin. Bulaşıkları tamamen kuruyana kadar saklamayın.



Tahta kaşıkları ıslatmayın veya gece boyunca lavaboda bırakmayın; bu sadece ahşabın suyu emmesine ve küf ve bakteri sorunlarına neden olur.



Ahşaba zarar verebileceğinden, tahta kapları temizlemek için klorür veya güçlü deterjanlar kullanmaktan kaçının.

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