Tadınızı tuzunuzu kaçırmayın! Çok tüketilmesi gibi az tuz tüketimi de zararlı

Sağlıklı bir hayatın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, 'Tuz, un ve şekerden uzak durun' uyarısında bulunuyor. Ancak Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, tuzun aşırı tüketimi kadar tamamen kısıtlanmasının da zararlı olduğunu belirtiyor. İnsan için yaşamsal önemi olan bu mineralin eksikliğinin birçok sağlık sorununa neden olduğunu vurguluyor. Ölçülü kullanıldığında tuzun büyük yararlarının olduğunun altını çiziyor. Herkesin günlük 5-6 gram tuz tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Şu önerilerde bulunuyor...
CİLDİ YAŞLANDIRIR
Prof. Dr. Gümürdülü, unlu gıdalar ile rafine şekerlerin doğrudan insülin direncine neden olarak hücreleri bozduğunu, kilo aldırdığını ve vücudu yaşlandırdığını ifade ederken tamamen tuzsuz yemeninde zamanla cildi kırıştırdığını belirtiyor. İhtiyacı olan şekerin sebze, meyve ve sütlü yiyeceklerden alınabileceğinin altını çiziyor.
AĞRI VE KRAMP GÖRÜLÜR
Vücuda yetersiz tuz alınması kusma, zihin bulanıklığı, kas yorgunluğu, ağrı ve kramp, iştah azalması, solunum yetersizliği gibi durumların görülmesine neden oluyor. Vücutta özellikle aşırı sıcak havalarda, fazla egzersiz yapıldığında veya fazla beden hareketlerinde terlemeyle, ateşli hastalıklarda, terleme ve idrarla, ishallerde ise dışkıyla su ve tuz kaybediliyor. Tüketilen tuzun büyük bir kısmı mutfak masasında yemeklere eklenen tuzdan değil, işlem görmüş besinlerden geliyor. İşlenmiş besinler tuz alımının yüzde 75'ini oluşturuyor.