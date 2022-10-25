Tadınızı tuzunuzu kaçırmayın! Çok tüketilmesi gibi az tuz tüketimi de zararlı

Sağlıklı bir hayatın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, 'Tuz, un ve şekerden uzak durun' uyarısında bulunuyor. Ancak Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, tuzun aşırı tüketimi kadar tamamen kısıtlanmasının da zararlı olduğunu belirtiyor. İnsan için yaşamsal önemi olan bu mineralin eksikliğinin birçok sağlık sorununa neden olduğunu vurguluyor. Ölçülü kullanıldığında tuzun büyük yararlarının olduğunun altını çiziyor. Herkesin günlük 5-6 gram tuz tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Şu önerilerde bulunuyor...