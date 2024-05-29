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Sumak çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır? Sumak çayının faydaları nelerdir?

Sumak çayı güçlü bir antioksidandır. Bu nedenle sumak tüketimi sonrasında vücuttaki zararlı toksinler atılmaktadır. Kalbin çalışmasını düzenleyen sumak, düzenli tüketimlerde kolesterolü düşürmektedir. Bu sayede kalp yüzünden oluşacak hastalıkların riski en aza inmektedir. Reflü, barsak hareketleri, öksürük, mide rahatsızlığı gibi pek çok problem ile sumak sayesinde baş edilebilmektedir. Yalnızca bu sorunlara çözüm sunmayan sumak kabızlık, göğüs tıkanması ve bronşit gibi sorunlar için de en doğal çözümdür. Kadınlarda ortaya çıkan regl sancıları sumak çayı sayesinde azaltılabilmektedir. Ayrıca anne sütü artışı da sumak çayı ile sağlanabilmektedir. Kanserle mücadele eden insanlar sumak çayı içerisindeki antioksidanlardan ve C vitamininden yararlanabilmektedir.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 16:13 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 16:13
Sumak çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır? Sumak çayının faydaları nelerdir?

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Sumak çayı Orta Doğu'da popüler olan sumak baharatından elde edilmektedir. Sumak, çay yapılmanın dışında et yemekleri, pirinç ve sebzelerde yaygın olarak kullanılan bir üründür. Çalı görünümüne sahip olan bu bitkinin rengi kırmızıdır. Toz haline getirilerek kullanılan sumak, öğütülerek de kullanılabilmektedir. Kokuyu azalttığı için gerek soğanlı gerekse de sarımsaklı yemeklerde yaygın olarak kullanılan sumak Türkiye'de özellikle Akdeniz mutfağında rağbet görmektedir.

Sumak Çayının Faydaları Nelerdir?

Sumak çayı faydaları şu şekildedir:

Sindirimi düzenleyen bu çay kilo vermeye yardımcıdır.

İştahsızlık yaşayan insanlar sumak çayı tüketerek bu sorunlarının üstesinden gelebilmektedir. Sumak çayının iştahsızlık konusunda yararlı olabilmesi için ayda en az bir kez tüketimi önerilmektedir.

Haftada bir kez içilen çay sinir sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Stres ile baş etmek konusunda sumak çayı önerilmektedir.

Gıda zehirlenmesi geçiren kişiler sumak çayı tüketerek bağırsaklarının temizlenmesini sağlayabilmektedir.

Adet düzensizliğini gideren ürün gecikmelerin önüne geçmektedir.

Hastalık esnasında ateş düşürücü etki gösteren bu çay oldukça faydalıdır.

İdrarını tutamayan kişiler sumak çayı içerek idrar kanallarının daha düzenli çalışmasını sağlayabilmektedir.

İshal tedavisinde sumak çayının düzenli kullanılması ishali kesecektir.

Dolama olan insanlar sirkeli şekilde sumak çayını kullanır ise dolamanın tekrar olması engellenecektir.

Kompres formatında uygulanabilen sumak çayı sivilceler üzerinde etkilidir. Eski sivilde izleri de çay ile giderilebilmektedir.

Sumak Çayı Nasıl Yapılır?

Sumak çayı yapımı sırasında kullanılacak malzemeler 1 yemek kaşığı sumak, 1 bardak sıcak sudur. Bir sürahi içerisine alınan sumak ile buluşturulur. Ardından çözeltinin 10 dakika dinlenmesi sağlanır. Çözelti soğuduktan sonra tüketilebileceği gibi sıcakken de tüketilebilmektedir.

Sumak çayı yalnızca içilerek tüketilen bir ürün değildir. Bir pamuk yardımı ile alınan çay yaraların üzerine uygulanarak da vücuda yarar sağlayabilmektedir.

Sumak Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

Sumak çayı tüketimi için kaynar su içerisinde 100 gr sumak atılmalıdır. Ardından belirli bir süre beklenmelidir. Yeterince demlenen çay süzüldükten sonra içilebilmektedir. Günde 2 bardak olacak şekilde tüketilen çay vücuda yarar sağlayacaktır. Çay özellikle aç olarak tüketilir ise daha faydalıdır.

Sumak Çayında Hangi Vitamin ve Mineraller Var?

Sumak çayı içeriği liften, sağlıklı yağlardan ve temel vitaminlerden oluşmaktadır. 2014 yılında yapılan araştırma kurutulmuş sumağın %71'inin karbonhidrat, %19'unun yağ ve %5'inin protein olduğunu bulmuştur. Sumaktaki yağların pek çoğu linoleik asit ve oleik asitten oluşmaktadır. Oleik asit genel olarak kalp sağlığını olumlu etkileyen bir bileşiktir. Zeytin ve avokado da sumak gibi bitki bazlı gıdalarda birinci yağları sunmaktadır.

Sumağın mikro besin içeriği net olarak bilinmese de yapılan çalışmalarda içerisinde C vitamini olduğu saptanmıştır. Bunlara ek olarak eser miktarda B6, B2 ve B1 vitaminleri içeren sumak çayı bol miktarda antioksidan bileşik içermektedir.

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