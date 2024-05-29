Sumak çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır? Sumak çayının faydaları nelerdir?

Sumak çayı yalnızca içilerek tüketilen bir ürün değildir. Bir pamuk yardımı ile alınan çay yaraların üzerine uygulanarak da vücuda yarar sağlayabilmektedir.

Sumak çayı yapımı sırasında kullanılacak malzemeler 1 yemek kaşığı sumak, 1 bardak sıcak sudur. Bir sürahi içerisine alınan sumak ile buluşturulur. Ardından çözeltinin 10 dakika dinlenmesi sağlanır. Çözelti soğuduktan sonra tüketilebileceği gibi sıcakken de tüketilebilmektedir.

Dolama olan insanlar sirkeli şekilde sumak çayı nı kullanır ise dolamanın tekrar olması engellenecektir.

Sumak çayı tüketimi için kaynar su içerisinde 100 gr sumak atılmalıdır. Ardından belirli bir süre beklenmelidir. Yeterince demlenen çay süzüldükten sonra içilebilmektedir. Günde 2 bardak olacak şekilde tüketilen çay vücuda yarar sağlayacaktır. Çay özellikle aç olarak tüketilir ise daha faydalıdır.

Sumak Çayında Hangi Vitamin ve Mineraller Var?

Sumak çayı içeriği liften, sağlıklı yağlardan ve temel vitaminlerden oluşmaktadır. 2014 yılında yapılan araştırma kurutulmuş sumağın %71'inin karbonhidrat, %19'unun yağ ve %5'inin protein olduğunu bulmuştur. Sumaktaki yağların pek çoğu linoleik asit ve oleik asitten oluşmaktadır. Oleik asit genel olarak kalp sağlığını olumlu etkileyen bir bileşiktir. Zeytin ve avokado da sumak gibi bitki bazlı gıdalarda birinci yağları sunmaktadır.

Sumağın mikro besin içeriği net olarak bilinmese de yapılan çalışmalarda içerisinde C vitamini olduğu saptanmıştır. Bunlara ek olarak eser miktarda B6, B2 ve B1 vitaminleri içeren sumak çayı bol miktarda antioksidan bileşik içermektedir.