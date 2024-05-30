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Şu is'hale' bak!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Şu is’hale’ bak!

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Havaların ısınmasıyla çocuklar, parklarda ve bahçelerde gönüllerince oynamanın keyfini yaşıyor. Ancak dışarıda daha fazla zaman geçirmeleri sonucu el, ağız ve yüzey temaslarının artmasının yanı sıra sıcak ortamda yiyecek ve içeceklerdeki bakterilerin çoğalması ishale yol açarak sağlıklarını tehdit edebiliyor. Çoğu ishal tablosu hafif geçiyor. Bir hafta içinde bağırsak düzeni normale dönüyor. Ancak 5 yaşın altındaki çocuklarda ishale kusmanın eşlik ettiği ve su içmesinin sağlanamadığı durumlarda oluşan sıvı kaybı hayatı tehdit edebilecek tablolar oluşturabiliyor.

KUSMA VE BULANTI...
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İrem Bulut, ishalin en belirgin özelliklerinden biri iştahsızlık olsa da özellikle kusmanın da yaşandığı durumlarda vücutta sıvı kaybına daha fazla dikkat etmek gerektiğini belirtiyor, "İshal geliştiğinde yapılan en önemli hata, çocukların sıvı alımı yerine yemek yemelerine odaklanmaktır. Çocuklar zorlanmamalı ve sık sık su tüketmeleri sağlanmalıdır" diyor.

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