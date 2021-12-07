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    Su diyetiyle migreni sonlandırabilirsiniz!

    Stres, kaygı, düzensiz beslenme, uyku gibi etkenler, migreni tetikliyor. Dr. Hamit Çelik, “Su diyetiyle migren ataklarını sonlandırabilirsiniz” diyor.

    Su detoksu migrenin sonu

    Sürekli ya da tekrarlama eğilimi gösteren migren ağrısı; stres, uykusuzluk, açlık, düzensiz beslenme gibi birçok nedene bağlı olarak gelişiyor. Ense, şakak, göz çevresinden başlayarak şiddetli ağrıya sebep olan migren, çoğu zaman kişilerin yaşam kalitesini düşürüyor. Ergenlik döneminden yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilen migren, dayanılmaz ağrılara sebep oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, migren ataklarını ortadan kaldırmak için uygulanan 'su diyeti' ve migren ilişkisi hakkında önemli bilgiler paylaşıyor:



    KUSMAYA NEDEN OLUR
    Migren, şiddetli baş ağrısının yanı sıra bulantı, kusma, ışığa duyarlılık, iştahsızlık, konsantrasyon bozukluğuna sebep oluyor. Vücuda uygulanan detoks ile migren ataklarını ortadan kaldırabilmek doktor kontrolü eşliğinde gerçekleşen su diyeti ile mümkün hale geliyor.



    YÜZDE 100 BAŞARI
    Migren şikayeti olan hastaya su detoksu uygularken, susadığı kadar su ve yanında tüketebileceği haşlanmış yumurta, patates ya da bal veriyoruz. 30 gün boyunca uygulanan bir tedavi de vücutta birikmiş olan maddelerin atılması sağlanıyor. Hasta kilo verdiği için de vücut hacmi azalıyor. Böylelikle migren atakları kalıcı olarak geçiyor.



        YAŞLA ARTAN ATAKLAR
        Migren genellikle gençlik yaşından başlar. İlerleyen yaşla birlikte artan ağrılar çekilemez hal alır. Kimi zaman tüketilen besine, strese ya da dış faktörlere göre belirti gösteren şiddetli ağrılar kişinin günlük aktivitelerinde de olumsuz etkiler. Bu yüzden migren tedavisi hastanın yaşına, atak sıklığına, sağlık durumuna bakılarak uygulanır.



        DÜZENLİ SU TÜKETİMİ ŞART
        Beyin damarlarının genişlemesinin sebebi vücuttaki ağır metaller, toksinler, bakteriler ve parazitlerin birikmesi damar çapının artmasına ve dolayısıyla beyin dokusuna zarar vermesiyle kendini gösteriyor. Acı biber tüketen kişinin başının ağrımasının sebebi de bundandır. Hastanın ışıktan uzak durması ve uykuya dikkat etmesi gerekiyor.

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