Su diyetiyle migreni sonlandırabilirsiniz!

Sürekli ya da tekrarlama eğilimi gösteren migren ağrısı; stres, uykusuzluk, açlık, düzensiz beslenme gibi birçok nedene bağlı olarak gelişiyor. Ense, şakak, göz çevresinden başlayarak şiddetli ağrıya sebep olan migren, çoğu zaman kişilerin yaşam kalitesini düşürüyor. Ergenlik döneminden yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilen migren, dayanılmaz ağrılara sebep oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, migren ataklarını ortadan kaldırmak için uygulanan 'su diyeti' ve migren ilişkisi hakkında önemli bilgiler paylaşıyor:
KUSMAYA NEDEN OLUR
Migren, şiddetli baş ağrısının yanı sıra bulantı, kusma, ışığa duyarlılık, iştahsızlık, konsantrasyon bozukluğuna sebep oluyor. Vücuda uygulanan detoks ile migren ataklarını ortadan kaldırabilmek doktor kontrolü eşliğinde gerçekleşen su diyeti ile mümkün hale geliyor.
YÜZDE 100 BAŞARI
Migren şikayeti olan hastaya su detoksu uygularken, susadığı kadar su ve yanında tüketebileceği haşlanmış yumurta, patates ya da bal veriyoruz. 30 gün boyunca uygulanan bir tedavi de vücutta birikmiş olan maddelerin atılması sağlanıyor. Hasta kilo verdiği için de vücut hacmi azalıyor. Böylelikle migren atakları kalıcı olarak geçiyor.