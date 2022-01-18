Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Stres saç baş yoluyor! Kadın ve erkek demeden milyonlarca kişi saç dökülmesi problemi yaşıyor

    Kadın ve erkek demeden milyonlarca kişi saç döküle poblemi yaşıyor. Uzmanlar, genetik dışından stresin de saç dökülmesinde önemli bir neden olduğunu söylüyor. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Stres saç baş yoluyor

    Kadın erkek demeden milyonlarca kişi, saç dökülmesi problemi yaşıyor. Doç. Dr. Gökhan Okan, birden fazla nedeninin olabildiğini söylüyor. Erkek tipi saç dökülme ile kadın tipi saç dökülmeler arasında farklılıklar olduğunu belirten Okan, "Kadınlarda yaşanan saç dökülmeleri ile ilgili ilk olarak hormonal bozukluk olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Erkeklerde erkeklik hormonu, böbrek üstü bezi hormonu, tiroid hormonu, süt hormonu ile ilgili araştırmalar yapılması gerekiyor" diyor.



    FASULYE VE YOĞURT TÜKETİN
    Kadınlarda saçın tüm alanında açılma olarak görüldüğünü, erkeklerde ise saçın üst kısmında seyrelmeyle belirginleştiğini belirtiyor. Stresin de dökülmede etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, PRP ve mezoterapiyi öneriyor. Saçları koruyan besinleri ise şöyle açıklıyor: Fasulye, yoğurt ve yumurta.



    BEYAZ ÇİKOLATA KALPTE YARA
    Koroner kalp hastalığı, kalp krizlerine neden oluyor. Arterleri ise kolesterol birikintileri tıkıyor. Sağlıksız bir yemek, karaciğerde yapılan ve parçalanan yüksek kolesterole yol açıyor. "Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemek, karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştirir. Diyetinizde bunları azaltabilirsiniz" diyen Prof. Dr. Barış Çaynak, kalp krizi riskini azaltmak için uzak durulması gereken yiyecekleri şöyle sıralıyor:
    Beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi.
    Hamur işleri, börek, poğaça.
    Sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler.
    Margarin, palm yağı.
    Hindistan cevizi ve kreması, hurma yağı.
    Krema, krem peynir gibi süt ürünleri.



        YÜNLÜ KIYAFET KAŞINTIYA DAVET
        Soğuk hava dalgasıyla birlikte cilt hastalıklarında da artış yaşanıyor. Özellikle üstü üste giyilen kıyafetler ve çok sıcak su ile alınan duşlar da ciltte kuruluğa sebep oluyor. Dr. Eda Haşal, "Yünlü kıyafetler ile deri temasını biraz uzaklaştırmak gerekiyor" diye konuşuyor.



        SIRRI ISPANAK
        İçerdiği besin değeri ile vücuda güç veren ıspanak, hastalıklara savaş açıyor. İşte metabolizmayı hızlandıran, menopoz sonrasında kemikleri güçlendiren ıspanağın faydaları:
        Hafızayı güçlendirir.
        Kanserden korur.
        Gözlere can verir.
        Hipertansiyonu düşürür.
        Kalp sağlığını korur.
        Kalp krizi azaltır.
        Kansızlığı bitirir.
        Karaciğeri temizler.



        KEREVİZİ SEVERİZ
        Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı savaş açar. Sindirim sistemine iyi gelir. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Kanserden korunmaya yardımcı olur. Mideyi ve karaciğeri korur.



            ÇÜRÜKLERE KEFİR
            Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Laktoz hassasiyetini düzenler. Diş çürüklerini önlemede de etkilidir.



            MANTAR TOKSİN ATAR
            Mantar, vücudu zararlı toksinlerden arındırır. Beyninizi korur. Genç kalmaya yardımcı olur. Kemik sağlığını artırabilir. Kolesterolü düşürür. Enerji verir.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İBB’ye böyle çöreklendiler
            Haberler Sağlık Stres saç baş yoluyor! Kadın ve erkek demeden milyonlarca kişi saç dökülmesi problemi yaşıyor
                SON DAKİKA