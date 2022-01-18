Stres saç baş yoluyor! Kadın ve erkek demeden milyonlarca kişi saç dökülmesi problemi yaşıyor





BEYAZ ÇİKOLATA KALPTE YARA

Koroner kalp hastalığı, kalp krizlerine neden oluyor. Arterleri ise kolesterol birikintileri tıkıyor. Sağlıksız bir yemek, karaciğerde yapılan ve parçalanan yüksek kolesterole yol açıyor. "Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemek, karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştirir. Diyetinizde bunları azaltabilirsiniz" diyen Prof. Dr. Barış Çaynak, kalp krizi riskini azaltmak için uzak durulması gereken yiyecekleri şöyle sıralıyor:

Beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi.

Hamur işleri, börek, poğaça.

Sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler.

Margarin, palm yağı.

Hindistan cevizi ve kreması, hurma yağı.

Krema, krem peynir gibi süt ürünleri.