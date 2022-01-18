Stres saç baş yoluyor! Kadın ve erkek demeden milyonlarca kişi saç dökülmesi problemi yaşıyor

Kadın erkek demeden milyonlarca kişi, saç dökülmesi problemi yaşıyor. Doç. Dr. Gökhan Okan, birden fazla nedeninin olabildiğini söylüyor. Erkek tipi saç dökülme ile kadın tipi saç dökülmeler arasında farklılıklar olduğunu belirten Okan, "Kadınlarda yaşanan saç dökülmeleri ile ilgili ilk olarak hormonal bozukluk olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Erkeklerde erkeklik hormonu, böbrek üstü bezi hormonu, tiroid hormonu, süt hormonu ile ilgili araştırmalar yapılması gerekiyor" diyor.
FASULYE VE YOĞURT TÜKETİN
Kadınlarda saçın tüm alanında açılma olarak görüldüğünü, erkeklerde ise saçın üst kısmında seyrelmeyle belirginleştiğini belirtiyor. Stresin de dökülmede etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, PRP ve mezoterapiyi öneriyor. Saçları koruyan besinleri ise şöyle açıklıyor: Fasulye, yoğurt ve yumurta.
BEYAZ ÇİKOLATA KALPTE YARA
Koroner kalp hastalığı, kalp krizlerine neden oluyor. Arterleri ise kolesterol birikintileri tıkıyor. Sağlıksız bir yemek, karaciğerde yapılan ve parçalanan yüksek kolesterole yol açıyor. "Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemek, karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştirir. Diyetinizde bunları azaltabilirsiniz" diyen Prof. Dr. Barış Çaynak, kalp krizi riskini azaltmak için uzak durulması gereken yiyecekleri şöyle sıralıyor:
Beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi.
Hamur işleri, börek, poğaça.
Sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler.
Margarin, palm yağı.
Hindistan cevizi ve kreması, hurma yağı.
Krema, krem peynir gibi süt ürünleri.