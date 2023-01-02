STR DENT Diş Hastanesinde beklentinizin çok ötesi

Günümüzde fizyo teknolojisi ile kısa sürede gerçekleştirilen implant tedavilerine ilgi oldukça artmıştır. Bu tedaviler her ne kadar kısa sürmekte olsa da cerrahi bir işlem olduğu unutulmamalı ve doğru merkez tercih edilmedir. İmplant tedavisi hekim tarafından yapılan muayeneden sonra uygun olan her hastaya uygulanabilir. Gerçekleşen implant tedavisinden sonra hasta kısa sürede normal yaşantısına dönmektedir. STR DENT DİŞ HASTAHANELERİ A.Ş sizlere kalite standartlarının çok üzerinde bir hizmet sunmaktadır. Profesyonel hekim ve çalışan kadrosu ile uluslar arası kalite standartları belgesi almış etik sağlık ilkelerine göre hareket eden insana ve hastaya müthiş değer veren bir topluluktur.

Son zamanların en yoğun talep edilen kaplama metodu olan Zirkonyum kaplama ile ilgili Avrupa standartlarında hizmet verilmektedir. Alanında en iyi doktorlar ile çalışmaya devam eden STR Dent Diş Hastaneleri her yıl binlerce kişinin kaplama sorununu en iyi bir şekilde çözmeyi başarmıştır. Diş hekimlerinin ve hastanelerin değerlendirildiği tüm platformlarda hastane zirveyi kimseye kaptırmamıştır. Başarının yoğun bir çalışma ve hastaların memnuniyetinden geçtiğini bilen yönetim ve çalışanlar her geçen zaman diliminde kendilerini geliştirmeye devam etmektedir.

Son zamanlarda gülüş tasarımı en yoğun talep edilen işlemler arasında Zirkonyum kaplama gelmektedir. Başarılı tedavileri ile ilgili kendini kanıtlamış olan STR Dent Diş Hastaneleri A.Ş standartların çok üzerinde hizmet vermeye 2021 yılından bu yana devam etmektedir. Alanında en iyi doktorlar ile çalışmaya devam eden STR Dent Diş Hastaneleri A.Ş her yıl binlerce hastanın son derece başarılı şekilde tedavilerini gerçekleştirmektedir. Bünyesinde bulunan alanında uzman diş hekimi kadrosu ile 2022 yılında uluslar arası kalite standartları akridatasyon belgesi almış olan STR Dent Diş Hastaneleri A.Ş teknolojik alt yapısı ve eksiksiz medikal envanterleri ile başarının ve konforun tesadüf olmadığını yoğun bir çalışma ve güçlü dev ekip kadrosu ile hastalarını istediği gülüşe kavuşmasını sağlamaktadır.

Hastane birbirinden başarılı 9 diş hekimi bulundurmaktadır. Her birisi ülkemizde ve Avrupa da isminden birçok platformda söz ettirmeyi başarmış hekimlerdir. Yaşamış olduğunuz rahatsızlığı veya istemiş olduğunuz değişikliği en iyi şekilde anlayacak ve yorumlayacak en doğru hekim kadrosu eden STR Dent Diş Hastaneleri bünyesindedir. Sunulan kaliteli hizmet anlayışını örnek alan birçok özel hastane olmuştur. Alanında açık ara 1 numara olan STR DENT DİŞ HASTAHANELERİ ülkemize birçok yeni tedavi yöntemini tanıtmış ve bu konuda diğer hekim ve hastanelere de yol gösterici olmayı başarmıştır.

STR DENT HASTANELERİ A.Ş bünyesinde birbirinden başarılı dokuz uzman ve diş hekimi bulundurmaktadır. Kurumumuza başvuran hastaların sorunlarını en doğru şekilde tedavisini gerçekleştiren hastasını anlayan dinleyen ve değişikliği en iyi şekilde gerçekleştiren başarılı hekim kadrosu STR Dent Diş Hastaneleri A.Ş bünyesinde hizmet vermektedir. Sunulan kaliteli hizmet anlayışını örnek olan STR DENT DİŞ HASTAHANELERİ A.Ş Zirkonyum ve implant tedavisini bir seviyeden başka bir seviyeye taşımıştır.

PORSELEN KAPLAMADA AVRUPA DA ÖRNEK HİZMET

Porselen kaplama ile ilgili uygulanmakta olan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin bir kısmı klasik yöntemlerken bazıları yeni yeni kullanılmaktadır. STR DENT DİŞ HASTANELERİ A.Ş. Gerek klasik yöntemlerde gerek ise yeni kullanılmaya başlayan yöntemlerde hastaların tam olarak istediğini sunabilen Avrupa ki ender hastanelerden birisidir. Bu sebeple sadece Türk hastaları değil yurt dışından özel olarak gelen hastaları da bulunmaktadır. Verilen hizmet kalitesi ve Diş Hekimlerini üst düzey olması kısa bir zaman içerisinde büyük bir çevrede ses getirmeyi başarmıştır.

PORSELEN KAPLAMADA AVRUPA DA ÖRNEK HİZMET

Porselen kaplama ile ilgili uygulanmakta olan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin bir kısmı klasik yöntemlerken bazıları yeni yeni kullanılmaktadır. STR DENT DİŞ HASTANELERİ A.Ş. Gerek klasik yöntemlerde gerek ise yeni kullanılmaya başlayan yöntemlerde hastaların tam olarak istediğini sunabilen Avrupa ki ender kurumlardan birisidir. Bu sebeple sadece Türk hastaları değil dünyanın her ülkesindende gelen hastaları bulunmaktadır. Verilen hizmet kalitesi başarılı doktor kadrosu ve yönetici çalışanlarının profesyonel olması kısa bir zaman içerisinde büyük bir çevrede ses getirmeyi başarmıştır.

- İmplant

- Zirkonyum Kaplama

- Diş Beyazlatma

- Çene Cerrahisi

- Ortodontri

- Kanal Tedavisi

- Çocuk Hiş Hekimliği

- Protetik Diş Tedavisi

- Restoratif Diş Tedavisi

- Diş Çekimi

- Diş Taşı Temizliği (Detertraj)

- Diş Eti Tedavisi (Periodontoloji)

- Porselen Kaplama

- Ağız Kanseri

- Evde Diş Sağlığı

Konularının tamamında hastane 1 numara olmayı başarmıştır. Hastane bu konuların tamamında hastaların hastaneye gelmeden hekimiyle görüşme imkanını sunmaktadır. İnternet sitesi üzerinden doktorunuzla görüşebilir daha hastaneye gitmeden konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini giderebilir daha sonra hastaneye gidebilirsiniz. Doktorla hastaneye gitmeden görüşme imkanını sağlayan tek hizmeti veren STR DENT DİŞ HASTANELERİ A.Ş. Yoluna son derece emin adımlarla devam etmektedir.

Tibbi yardım ihtiyacı olan hastalarımızın hastaneye gelmeden hekimiyle görüşme imkanını sunmaktadır. Online görüşme üzerinden alanında uzman doktorunuzla görüşebilir hastaneye gitmeden önce konuyla ilgili detaylı bilgi ve tibbi bilgi alabilirsiniz. Online görüşme hastaneye gitmeden veren STR DENT DİŞ HASTANELERİ A.Ş. Bu gün başarılı çalışmaları insana verdiği değerle ve yapmış olduğu bir çok upgrade değişimleriyle gelişme fırsatı yakalayan avrupa ve orta doğudan bir çok hastanın tercih ettiği bir kurum olmuştur.

Hastane tam donanımlı bir şekilde hazırlamış olduğu internet sitesiyle de bilgi sahibi olmak isteyen hastalara ve yakınlarına yardımcı olmaktadır. Bilgi kütüphanesi bölümünde yer alan bilgilerle güncel yaşamış olduğunuz sorunların giderilmesi hedeflenmektedir. Böylece sağlıklı dişleriniz olması ve dişlerinizin korunması ile ilgili kapsamlı bilgiler verilmektedir.

Kurumumuz teknolojik alt yapısı ile doğru tedavi ve tanı koyabilmekte ve başarılı doktor kadrosu ile de uygulayabilmektedir. Bir çok dilde çevirisi bulunan internet sitemizin bilgi kütüphanesi bölümünde yer alan bilgileri okuyabilir online tibbi yardım için alanında uzman doktorunuz ile görüntülü görüşmede sağlayabilirsiniz.

STR DENT

Str Dent 2014 yılından bugüne kadar hizmet vermektedir. Hizmetlerine ilk olarak İstanbul da başlamıştır. Kaliteli hizmet anlayışı ve teknolojiyi zaman kaybetmeden takip etmesi sebebiyle hastane Türkiye başta olmak üzere Avrupa da büyük ilgi görmüştür. Hastaların Neredeyse tamamının almış oldukları tedavi hizmetinden memnun olduklarını belirtmesi bunun en önemli sonucudur. Hastane direk tedavi yöntemlerini uygulamak yerine ciddi bir araştırma yaparak en doğru tedaviyi uygulama prensibiyle çalışmaktadır. Hastanede hizmet vermekte olan Diş Hekimlerinin kaliteli olmasının yanı sıra ayrıca kullanılan tüm cihazlar ve materyaller en üst kalitede seçilmektedir. Hastaların işlem bitimi en ufak bir sorun yaşamaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Hastane mesai saatleri içerisinde tüm uzman kadrosuyla hizmet verdiği gibi mesai saatleri dışında Acil Diş Hekimliği hizmeti de sunmaktadır. Uzman hekimlere bu zaman diliminde ihtiyaç olduğunda hızlı bir şekilde uzmanlarla iletişime geçilmekte ve hastaneye intikal etmeleri sağlanmaktadır.

0 850 308 1208 numaralı telefondan 7 gün 24 saat bilgi almanız da ayrıca mümkündür. Gerek genel konularda gerek ise yaşamış olduğunuz özel konularla ilgili iletişim numarasından randevu oluşturabilirsiniz. Kısa süre içerisinde randevu oluşturulmakta ve size beklediğiniz özenli hizmet sunulmaktadır.

Str Dent 2021 yılından bugüne kadar hizmet vermektedir. Hizmetlerine ilk olarak İstanbul da başlamıştır. Kaliteli hizmet anlayışı ve teknolojiyi zaman kaybetmeden takip etmesi ile kurumumuz Türkiye başta olmak üzere Avrupa da büyük ilgi görmüştür. Hastalarımızın almış oldukları tedavi hizmetinden memnun olduklarını belirtmesi bunun en önemli sonucudur. Kurumumuz direk tedavi yöntemlerini uygulamak yerine ciddi bir araştırma yaparak en doğru tedaviyi uygulama prensibiyle çalışmaktadır. Kurumumuzda hizmet vermekte olan doktorlarımızın başarılı olmasının yanı sıra kullanılan bütün medikal envanterlerin eksiksiz olması Yapılan tedavilerden sonra komplikasyon yaşamaması için son derece detaylı tanı konulmaktadır.Kurumumuzun mesai saatleri içerisinde tüm uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

0 850 308 1208 irtibat kurabilir randevu oluşturabilirsiniz.