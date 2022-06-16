Spordan önce ne yenir? Spordan sonra ne yenir? İşte kasları geliştirecek besinler!

Spordan Sonra Ne Yenir?

Spor sonrasında yenmesi gerekli olan besin maddeleri, şunlardır:

• Yumurta

• Kinoa

• Kefir

• Muz

• Somon ve yağsız balık türleri

• Yaban mersini

• Kuru meyveler ve kuruyemiş

• Kivi

• Su

• Ayran

• Portakal ya da greyfurt suyu

• Ton balığı

• Çilek

• Salata

• Avokado

• Kuruyemiş ve kuru meyve

• Ananasa

• Baklagiller

• Köfte

Spor yapılmasından sonra en geç 45 dakika içinde besin tüketilmesi gereklidir. Spordan önce yenmesi gerekli bazı besinler, yağ yakımını hızlandırır. Ancak spor yaptıktan sonra herhangi bir besin tüketilmemesi, sporda yakılmış olan yağların kasa dönüşmemesine neden olur. Bu nedenle spor yapılmasından sonra mutlaka protein değeri yüksek besinlerin tüketilmesi gereklidir.