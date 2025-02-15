Sosyalleş depresyonu yen

Distimi yani kronik depresyon, en yalın hali ile bireyin uzun süre üzüntü, içe kapanıklık, melankoli, aşırı bilinç, sevinçten yoksunluk ve kişisel yetersizlikten dolayı endişe durumlarını hayatında alışkanlık haline getirmesi sürecine deniyor.

Distiminin belirtileri, çevredeki aktivitelere ilgi duyulmaması ve sinirlilik hali oluşturuyor. Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, depresyondan korunmak için önerilerde bulunuyor:

Birey sosyal ilişkilerini sürdürmeli. Kişi keyif alabileceğini düşündüğü aktivitelerine devam etmeli. Beden ve ruh sağlığı için egzersizler gerçekleştirmeli, stres yönetimini öğrenmeli.