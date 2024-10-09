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Solaryum deri kanserine davetiye çıkarıyor!

Deri kanseri, özellikle yüz, boyun ve eller gibi ultraviyole (UV) ışınlarına yoğun maruz kalan bölgelerde sık görülüyor. Vücudun hiç güneş almayan bölgelerinde bile ortaya çıkabiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Solaryum deri kanserine davetiye çıkarıyor!

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Deri kanseri, özellikle yüz, boyun ve eller gibi ultraviyole (UV) ışınlarına yoğun maruz kalan bölgelerde sık görülüyor. Vücudun hiç güneş almayan bölgelerinde bile ortaya çıkabiliyor.

Dermatolog Dr. Handan Erol Mart, özellikle gençler arasında yaygınlaşan solaryum kullanımına ilişkin uyarılarda bulunuyor. Dr. Mart, "Solaryum, deri kanseri açısından ciddi risk taşır ve dermatologlar olarak kesinlikle solaryuma girilmesini önermiyoruz. Hatta bazı ülkelerde solaryum cihazlarının kullanımı tamamen yasaklanmıştır" diyor.

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