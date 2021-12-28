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    Soğuk havalar yüz felci yapar

    Soğuk havalar, hastalıkları çağırıyor. İnsanların yaptığı hatalar da hastalıklara yol açıyor. Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, kışın yaşanan yüz felcine karşı uyarda bulunuyor: Yüz felci yüzde sinirin zedelenmesi sonucu meydana geliyor.

    Felçle yüzleşmeyin!

    Soğuk havalar, hastalıkları çağırıyor. İnsanların yaptığı hatalar da hastalıklara yol açıyor. Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, kışın yaşanan yüz felcine karşı uyarda bulunuyor: Yüz felci yüzde sinirin zedelenmesi sonucu meydana geliyor. En fazla görülen ise viral enfeksiyonların neden olduğu düşünülen patolojilerdir. Yüz felci geçiren kişi yüzünde uyuşma ya da karıncalanma hissi ile karşılaşır. Kalabalık ve kapalı ortamlarda kalıyoruz. Virüslerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Soğuk havada yüz bölgesini koruyun. Atkı, bere gibi şeyler kullanabilirsiniz. Islak saçlarla dışarı çıkmamak gerekiyor. Erken müdahale hızlı dönüş sağlar.

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