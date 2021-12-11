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    Soğuk havalar kalp krizini çağırıyor! Uzmanlar uyarıyor

    Soğuk hava, kalp krizine davetiye çıkartıyor. Uzmanlar bu aylarda riskin daha çok arttığını söylüyor. Uyarıyor: Kolesterol, diyabet ve tansiyon hastaları ilaçlarını aksatmasın. Ailesinde kalp hastalığı olanlar kontrollere 30 yaşından itibaren başlamalı.

    Kalp krizinin tam zamanı

    Aralık ayıyla birlikte havalar hızla serinliyor. Bu durum, kalp sağlığını tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, uyarıyor...



    RİSK YÜZDE 3 ARTIYOR
    ABD'deki araştırmaya göre hava sıcaklığındaki düşüş, kalp krizi riskini yüzde 3 artırıyor. Bu, soğuk hava nedeniyle kan damarlarındaki büzüşmeden kaynaklanıyor. Yine soğuk havada vücut tuz ve suyu tutarak ısıyı artırmaya çalışıyor. Böylece vücutta ödem oluşuyor damarlardaki yük artıyor. Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Kalp krizinde her dakika çok önemlidir, ilk 2 saat içerisinde tıkalı damarı açamazsak kalp kasının eskiye dönme ihtimali düşüktür. Bu nedenle göğüs ağrısı başladığı anda hastaneye gidilmelidir" uyarısında bulunuyor.



    RİSK 30 YAŞINA İNER
    Kalp krızınde, çevresel faktörlerin yanı sıra genetik faktörler de etkili oluyor. Özellikle ailesinde kalp hastalığı bulunanlar daha fazla risk taşıyor. Doç. Dr. Keskin, ailesinde kalp hastalığı olanların 30'lu yaşlardan itibaren kontrollerine başlamasını öneriyor. Şöyle devam ediyor: Kalp krizi geçiren biri tuzu azaltır, doymuş yağlardan uzak durur ve şeker tüketimini azaltırsa hiç kriz geçirmemiş kabul edilir. Haftada en az 180 dakika egzersiz de yapılmalı.



        HIZLI MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ
        Kalp krizi göğüste baskı, yanma gibi şikayetlere yol açıyor. Ağrı çeneye, sol kola ve sırta yayılıyor. Genelde bu ağrı 5 dakikadan uzun sürüyor. Bu şikayetlerle hastaneye giden hastaya hemen EKG çekilerek kriz durumunun tespit edilmesi gerekiyor. Doç. Dr. Keskin, "Hasta 15 dakika içerisinde anjiyo odasına alınıyor. Günümüzdeki teknolojilerle hızlıca damarı açıyoruz ve riskleri en aza indiriyoruz. Erken müdahale hayat kurtarıyor" diyor.

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        Haberler Sağlık Soğuk havalar kalp krizini çağırıyor! Uzmanlar uyarıyor
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