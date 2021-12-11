Soğuk havalar kalp krizini çağırıyor! Uzmanlar uyarıyor





RİSK 30 YAŞINA İNER

Kalp krızınde, çevresel faktörlerin yanı sıra genetik faktörler de etkili oluyor. Özellikle ailesinde kalp hastalığı bulunanlar daha fazla risk taşıyor. Doç. Dr. Keskin, ailesinde kalp hastalığı olanların 30'lu yaşlardan itibaren kontrollerine başlamasını öneriyor. Şöyle devam ediyor: Kalp krizi geçiren biri tuzu azaltır, doymuş yağlardan uzak durur ve şeker tüketimini azaltırsa hiç kriz geçirmemiş kabul edilir. Haftada en az 180 dakika egzersiz de yapılmalı.