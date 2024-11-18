Skolyozun nedeni cep telefonu

Türkiye, cep telefonu kullanımında Avrupa'nın ilk sırasında yerleşti. Bu durum, hastalıkları da beraberinde getirdi. Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özateş, baş ve boyun ağrılarının çocukluktan itibaren görüldüğünü söyledi. "Genç ve orta yaşlı kesimde sosyal medyaya aşırı düşkünlük, telefon konuşmasının artışı, baş ve boyun ağrılarına neden oluyor. Kas spazmlarını tetikliyor, hatta skolyoz dediğimiz omurga eğriliklerine neden oluyor" dedi. Eklem sağlığı için telefon kullanımının sınırlandırılmasını önerdi.