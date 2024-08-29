Skolyozda erken tanı ameliyatı önleyebiliyor! Uzmanlar "Bir omuz diğerinden daha yüksekse..." diyerek uyardı

Skolyoz, omurganın farklı nedenlere bağlı olarak sağa ya da sola doğru eğrilmesi ve kendi etrafında dönmesi olarak tanımlanıyor. Ergenlik çağına giren her yüz çocuktan 3'ünde görülüyor. Küçük yaşlarda başlayan skolyoz tedavi edilmezse kalp ve akciğerlerde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle skolyozun erken dönemde mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor! Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Özkoçak, skolyozla ilgili önemli bilgiler veriyor:

EGZERSİZLE ÖNLENEBİLİR

Skolyozların çoğu, egzersiz ve korseyle tedavi edilebiliyor. 0-20 derece eğriliklerde egzersiz tedavisi ile gözlem yeterli geliyor. 20-40 derece arasında ise egzersizin yanı sıra korse uygulaması gerekiyor. 40-45 dereceye ulaştığında cerrahi yönteme başvuruluyor. Skolyozu olan çocukların yaklaşık yüzde 0,1-0,3'ü gibi çok az bir kısmında deformitenin cerrahi olarak düzeltilmesine ihtiyaç duyuluyor.

ÜÇ TİP SKOLYOZ VARDIR

Skolyoz 3 gruba ayrılıyor. En sık görüleni 'idiopatik' diye ifade edilen, 'sebebi bilinmeyen' skolyoz tipidir. İkincisi kas veya sinir hastalıklarına bağlı gelişebilen nöromusküler skolyoz görülüyor. Diğeri ise anne karnındaki bebeğin omurga anomalilerine bağlı olarak gelişen "doğumsal skolyozdur".

Şu üç belirtiyi gözden kaçırmayın: Bir omzun diğerinden daha yüksek olması, belin bir tarafının içeriye doğru oyuk iken diğer tarafının dışarı doğru çıkması, sırtın bir tarafının diğerine göre daha yüksek görünmesi.