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Skolyoz hakkında bilinen yanlışları uzmanı açıkladı!

Genellikle çocuklarda meydana gelen skolyoz, hayat kalitesini düşürüyor. Prof. Dr. Mehmet Tezer, hastalıkla ilgili doğru sanılan yanlış bilgileri anlatıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Skolyoz hakkında bilinen yanlışları uzmanı açıkladı!

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Skolyoz, omurganın 10 dereceden fazla yana eğilmesi ile tanımlanıyor. Eğrilik ileri boyutlara vardığında sadece estetik sorun olmakla kalmayıp akciğerlerin ve kalbin sağlıklı işlemesini engelleyerek nefes almayı ve dolaşımı zorlaştırıyor. Erken teşhis edildiğinde düzelme sağlanabilmesine rağmen toplumda bazı yanlış bilgilerin bu fırsatın kaçırılmasına neden olabildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tezer, toplumda doğru sanılan yanlış bilgiler hakkında bilgiler veriyor:

*Bazı sporlar skolyoza yol açar, bazıları skolyozu önler: YANLIŞ
*DOĞRUSU: Özellikle yüzme ile ilgili genelde eksik ve yanlış bilinen şey; yüzme sporu yapılmakla skolyozun düzeleceği şeklindedir. Oysa bu doğru değildir hatta bazı durumlarda yüzme düzeltmenin aksine skolyozda artmalara sebep olabilmektedir. O nedenle skolyoz olan çocuklarda hangi sportif faaliyetin ne düzeyde ne şiddette uygulanacağı hekimler tarafından yönlendirilmelidir.

*Sadece anne babadan çocuğa geçer: YANLIŞ
* DOĞRUSU: Pek çok hastalıkta olduğu gibi skolyozda da genetik aktarım söz konusudur. Ancak tek başına genetik faktörler de skolyozun oluşumu için tam olarak yeterli değildir. Başka birçok etken de skolyoz oluşumuna yol açabilmektedir.

* Skolyoz sadece ameliyat ile tedavi edilebilir: YANLIŞ
*DOĞRUSU: Skolyoz hastalığının ameliyat devresinden önce kesinlikle egzersiz ve/ veya korse tedavisi ile izlenmesi ve ameliyatsız tedavi edilebilmesi söz konusudur. En önemli konu; hastalığın erken evrelerde daha küçük derecelerde yakalanabilmesidir.

*Ameliyat olan hastalar bir daha spor yapamazlar: YANLIŞ
* DOĞRUSU: Skolyoz ameliyatı olanların bir daha spor yapamayacakları düşüncesi temelde doğru değildir. Klasik ve yeni geliştirilen cerrahi yöntemlerle ameliyat edilen hastalar hekimlerinin ve fizyoterapistlerinin uygun göreceği sporları uygun dozda ve şiddette yapabilmektedirler. Skolyoz ameliyatı bireyin spor yapma özgürlüğünü değiştirebilmekte fakat kısıtlamamaktadır.

* Skolyoz ameliyatı olursam felç kalırım: YANLIŞ
* DOĞRUSU: Omurga ameliyatı olacak hastalar için bir şehir efsanesi şeklinde felç olur düşüncesi doğru ve tıbbi bir düşünce değildir. 100 binlerce hasta omurgasından skolyoz ve değişik sebeplerle ameliyat edilmektedir.

*Skolyozda mutlaka ağrı hissedilir: YANLIŞ
* DOĞRUSU: Bazı enfeksiyon durumları ve bazı tümör problemleri nedeniyle oluşan kimi skolyoz aynı zamanda ağrılı olabilir ancak skolyozların hemen tamamına yakını ağrısız bir hastalıktır.

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