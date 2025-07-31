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Sivilce can yakıyor!

Sık görülen dermatolojik bir sorun olan sivilce, can sıkıyor! Çoğu zaman yanlış beslenme nedeniyle görülen bu durum, Polikistik Over hastalığından da kaynaklanabiliyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025
Sivilce can yakıyor!

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Sivilce , günümüzde hem gençlerin hem de yetişkinlerin en çok yakındığı cilt problemleri arasında yer alıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğba Şen Dikey, sivilcenin neden oluştuğu ve nasıl tedavi edilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler veriyor.

YAŞA BAKMAZ...
"Sivilce, genetik yatkınlığı olan, yani ailesinde şiddetli sivilce çıkaran bireylerde daha sık görülür. Karaciğerden kaynaklanmaz. Çoğunlukla iç organ kaynaklı değildir. Bazen sivilce, hormonal bozukluk sebebiyle çıkar. Hormon bozukluğu, daha çok 25 yaşından sonra başlayan sivilce, adet düzensizliği, çenede, göbek çevresinde, meme etrafında kıllanma şikayeti ile kendini gösterir. Bu tarz hastalarda, hormonal bozukluk ve Polikistik Over hastalığı (yumurtalıklarda kist) araştırılır" dedi.

BESİNLERE DİKKAT
Yağlı gıdaların da sivilce oluşumuna yol açtığının altını çizen Dr. Dikey, özellikle beyaz ekmek, şeker, fastfood gıdalar, patatesten uzak durulmasını öneriyor. Sebze, meyve ve Omega- 3'ten zengin beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Sivilce tedavisinin 3-6 ay arasında sürdüğünü belirtti.

YAĞ BEZESİNİ İHMAL ETME
Lipomlar, yani yağ bezeleri vücudun herhangi bir bölgesinde görülebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, önemli uyarılarda bulunuyor.

KENDİLİĞİNDEN KÜÇÜLMEZ: Çoğu yağ bezesi ailesel yatkınlıkla ortaya çıkar. Neden kaynaklandığı bilinmez. Kendiliğinden küçülmez.
BELİRTİLERE DİKKAT: Çok büyük yağ bezeleri damar ve sinir basısına neden olur. Ağrı, uyuşma ve karıncalanmaya yol açar. Bu nedenle şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekir.
KANSER OLABİLİR: Hızlı büyüyen, sert şişlikler ihmal edilmemelidir. Bu bezeler, kötü huylu olabilir.
KESİN TANI KONULMALI: MR ile büyük bir oranda yağ bezesinin tanısı konulabilir.
DOĞRU TEDAVİ ŞART: Yağ bezelerinin çoğu takip edilir. Küçük bir kısmı ameliyatla çıkartılır.

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