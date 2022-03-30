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    Sinsi ilerleyen kolon kanseri ailenizin eseri! Paketli gıdalardan uzak durun bol sebze tüketin

    Kolon kanseri, sinsi ilerliyor. Erken tespit edilmesinde kolonoskopi kritik rol oynuyor! Uzmanlar, hayat kurtaran önerileri sıralıyor: Paketli gıdalardan uzak durun. Sebze tüketin.

    Kolon kanseri ailenizin eseri

    Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Adıyla bile korkutan bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi hayati önem taşıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatma Seçil Kırdök, bu hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor.



    BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
    Bağırsakta oluşan ve polip olarak adlandırılan öncü lezyonlar, zamanla büyüyerek kanserleşebiliyor. Bu hastalığın ortaya çıkmasında, genetik faktörler de etkili oluyor. Bunun yanı sıra yanlış beslenme alışkanlıkları da kolon kanseri riskini artırıyor. Lifli gıdalardan uzak durmak, sebzeyi ve suyu az tüketmek, hastalığa davetiye çıkartıyor. Bunun dışında hazır beslenme, katkılı gıdalar da kansere yol açıyor.



    HEMOROİTLE KARIŞMASIN
    Kolon kanseri şikayetleri genellikle hemoroitle karıştırılıyor. Dr. Fatma Seçil Kırdök, hemoroidlerin tüm dünyada çok sık görülen ve herkeste olabilen bir hastalık olduğunu söylüyor. Hemoroit hastalığında görülen kanamanın kimi zaman polipler nedeniyle ortaya çıkabileceğini belirtiyor. "Her türlü dışkıda kanama görme gibi durumların mutlaka değerlendirilmesi lazım" diyor.



        GEÇ KALMAYIN...
        Kolon kanserinin erken tespit edilmesinde kolonoskopi yöntemi büyük rol oynuyor. Bu sayede kalın bağırsağın tamamı inceleniyor ve polip tarzı lezyonlar varsa kolaylıkla çıkartılabiliyor. Büyüyen ve zamanla bağırsağı kapatan polipler, hastalığın tedavisini de zorlaştırıyor. Uzm. Dr. Kırdök, "Hasta bize geç geldiğinde maalesef karaciğere veya vücuda yayılma ihtimali oluyor. Yayıldığında da diğer organların fonksiyonlarını bozarak hayati riskler yaratabiliyor. Ne kadar erken tespit edersek yaşam süresi de o kadar uzun oluyor" uyarısında bulunuyor.



        BU BELİRTİLERE DİKKAT
        Kolon kanseri karın ağrısı ve bağırsak alışkanlıklarının değişmesiyle belirti veriyor. Bunun yanı sıra kabızlık, ishal, dışkıda incelme, kanama görülüyor. Bu şikayetler bazen huzursuz bağırsak sendromunda da görülebiliyor. Hiçbir şikayet olmasa bile 40-45 yaş üzeri kişilere mutlaka kolonoskopi kontrolü yaptırması öneriliyor.

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        Haberler Sağlık Sinsi ilerleyen kolon kanseri ailenizin eseri! Paketli gıdalardan uzak durun bol sebze tüketin
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