Sinsi ilerleyen kolon kanseri ailenizin eseri! Paketli gıdalardan uzak durun bol sebze tüketin





GEÇ KALMAYIN...

Kolon kanserinin erken tespit edilmesinde kolonoskopi yöntemi büyük rol oynuyor. Bu sayede kalın bağırsağın tamamı inceleniyor ve polip tarzı lezyonlar varsa kolaylıkla çıkartılabiliyor. Büyüyen ve zamanla bağırsağı kapatan polipler, hastalığın tedavisini de zorlaştırıyor. Uzm. Dr. Kırdök, "Hasta bize geç geldiğinde maalesef karaciğere veya vücuda yayılma ihtimali oluyor. Yayıldığında da diğer organların fonksiyonlarını bozarak hayati riskler yaratabiliyor. Ne kadar erken tespit edersek yaşam süresi de o kadar uzun oluyor" uyarısında bulunuyor.