Sinsi ilerleyen kolon kanseri ailenizin eseri! Paketli gıdalardan uzak durun bol sebze tüketin

Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Adıyla bile korkutan bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi hayati önem taşıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatma Seçil Kırdök, bu hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor.
BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
Bağırsakta oluşan ve polip olarak adlandırılan öncü lezyonlar, zamanla büyüyerek kanserleşebiliyor. Bu hastalığın ortaya çıkmasında, genetik faktörler de etkili oluyor. Bunun yanı sıra yanlış beslenme alışkanlıkları da kolon kanseri riskini artırıyor. Lifli gıdalardan uzak durmak, sebzeyi ve suyu az tüketmek, hastalığa davetiye çıkartıyor. Bunun dışında hazır beslenme, katkılı gıdalar da kansere yol açıyor.
HEMOROİTLE KARIŞMASIN
Kolon kanseri şikayetleri genellikle hemoroitle karıştırılıyor. Dr. Fatma Seçil Kırdök, hemoroidlerin tüm dünyada çok sık görülen ve herkeste olabilen bir hastalık olduğunu söylüyor. Hemoroit hastalığında görülen kanamanın kimi zaman polipler nedeniyle ortaya çıkabileceğini belirtiyor. "Her türlü dışkıda kanama görme gibi durumların mutlaka değerlendirilmesi lazım" diyor.