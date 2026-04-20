Yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim sistemini olumsuz etkiliyor.

İrritabl Bağırsak Sendromu, toplumda giderek yaygınlaşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, genellikle kadınlarda görülen bu hastalığın nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.



Bu hastalığın genelde karında ağrı, şişkinlik ve gaz gibi şikayetlerle belirti verdiğini belirtiyor. Şu bilgileri veriyor:

En çok kadınlarda görülen bu rahatsızlık, özellikle orta yaş ve üzeri kadınlarda, çalışan grupta, sıkıntı ve stres çinde olan kişilerde daha çok gözüküyor.

Öncelikle metabolik olarak ardından ise görüntüleme yöntemleriyle karın içi organlara ait ultrason ve grafiklerle yapısal olarak inceleme yaparız. Çoğunlukla bu testlerde metabolik olarak rahatsızlık ortaya çıkmaz ama fonksiyonel olarak çıkabilir. Bu genellikle gaz ve şişkinliği gösteren bulgular olur, şikayetle birlikte tanı katileşir.

İlaç seçeneğimiz oldukça geniş, özellikle gaz, şişkinliğe yönelik ilaçlar veririz, strese göre de antidepresan ilaçları kişiye göre ayarlarız.