Şiddetli baş dönmelerinin nedeni olan vertigo her yaşı tehdit ediyor

Mide bulantısı ve kusmaya eşlik eden baş dönmesi, vertigonun belirtileri arasında yer alıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, genellikle kulak hastalıklarının vertigoya neden olduğunu ancak bazen beyin, beyincik, omurilik gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili hastalıklardan da kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle kulak çınlaması, basınç hissi, işitme kaybı yaşanması durumunda mutlaka Kulak Burun Boğaz ya da Nöroloji Uzmanı'na başvurulmasını öneriyor.
DOĞRU TANI ÖNEMLİ
Doç. Dr. Şahin, vertigonun doğru tanıyla tedavi edilebildiğini ve geçici olduğunu belirtiyor. "Hastada yaptığımız birtakım özel denge ve işitme testleriyle vertigoyu ortaya çıkaran sebebi çalışırız. Tedavi de bu doğrultuda uygulanır. Bu nedenle 'vertigonun tedavisi yok' gibi cümleler doğru değildir. Vertigoyu ortaya çıkaran hastalık belli olduğunda tedavi de ona göre değişir" diyor. Her baş dönmesinin vertigo olmadığını belirten Dr. Şahin, "Vertigoda; etraf ya da kendi dönüyormuş gibi bir his oluşur. Kimi hastalar, gözü kararıp dengesini kaybettiğinde de 'başım dönüyor' der. Ancak bu, bizim için tıbbi olarak vertigo değildir. Örneğin düşük tansiyon durumunda işinin; oturduğu ya da yattığı yerden kalktığında gözünün kararıp kulağının çınladığı durumlarda oluşan denge kaybı da vertigo değildir. Dolayısıyla doğru tanı çok önemlidir" diyor.
DAR KIYAFET SİSTİT DEMEK
İdrar yollarının iltihaplanması olarak bilinen sistit, kadınlarda sık görülüyor. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, tedavi edilmediğinde böbrek ve mesanede kalıcı hasara yol açan bu hastalıkla ilgili uyarıyor. Kötü kokulu idrar, cinsel ilişki sırasında ağrı ile belirti veren bu hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor. Sistitin tedavisi için antibiyotik kullanıldığını söyleyen Op. Dr. Yurtsever, çok dar kıyafet giyilmemesini öneriyor. "İdrarınızı tutmayın. İdrar yapması kesinlikle ertelemeyin. İlişki sonrasında ilk 10 dakika içinde idrarınızı yapın. Pamuklu iç çamaşırı giyin" diyor.