Şiddetli baş dönmelerinin nedeni olan vertigo her yaşı tehdit ediyor





RİTİM BOZUKLUĞU FELÇ EDER

Kalpteki ritim bozuklukları ihmale gelmiyor. Bu şikayetlerin yol açtığı tehlikelere dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tanrıverdi herkesi uyarıyor. Tiroit fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi hastalıkların da ritim bozukluğuna yol açtığını söyleyen Dr. Tanrıverdi, şöyle devam ediyor: Kalpteki ritim sayısının düzensiz bir şekilde atması ise ciddi bir durumdur. Sürekli devam ediyorsa, kalpte pıhtı oluşup beynin pıhtı atıp felç kalma riski vardır. Hastalara önerilerimiz bu şikayetleri varsa bir uzmana başvurmasıdır.



AHUDUDU GÖZLÜM

Rengiyle gönülleri çalan ahududu, kanserle savaşır. Kolon, prostat ve meme kanseri riskini azaltır. Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'a karşı korur.

Gözleri besler.



HAFIZAYA ROKA

Salataları süsleyen roka, vücut direncini artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Gözleri ve dişleri besleyen roka, katarakt riskini azaltır. Alzheimer'a karşı korur.



SEMİZOTUYLA FORMDA KALIN

Ekşimsi tadıyla damakları şenlendiren semizotu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Tok tutar. Zayıflatır.

İçerdiği Omega-3 sayesinde kalp ve damar sağlığını korur.

Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.

Vücuttaki virüs ve bakterilerle savaşır.

Kanser tedavisine destek olur. Bağışıklığı güçlendirir.

Hemoroit şikayetlerini bitirir.

Bağırsakları korur.



SEDEFİN DOĞAL İLACI: GÜNEŞ

Kronik seyreden, ara ara şiddetini artıran bir hastalık olan sedef, sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Işıl Tilki Günay, genetik yatkınlığın etkili olduğu bu hastalığın tedavisinin kişiye özel olduğunu söylüyor. "Teşhis konulması için öncelikle bir cildiye uzmanı tarafından incelenmeli, bazen biyopsiyle de teşhis konulmaktadır. Tedavisinde öncelikli olarak topikal tedaviler ve sürme tedavileri verilmektedir" diyor. Kış dönemlerinde sedef hastalığının alevlendiğini söyleyen Dr. Günay, sözlerini şöyle sonlandırıyor: Yazın hastalar güneşten fayda görür. Bazı tedaviler kadın hastalara uygulandıktan sonra belirli bir süre gebe kalmamaları tavsiye edilir. Yaş farkı yoktur. Her yaşta görülebilir. 25-30'lu yaşlarda daha sık görülür.

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