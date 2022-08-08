Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şiddetli baş dönmelerinin nedeni olan vertigo her yaşı tehdit ediyor

    Şiddetli baş dönmesine yol açan vertigo, her yaşta görülebiliyor. Doğru tedavi, şikayetleri azaltıyor... İşte sizler için derlediğimiz 9 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Eyvah vertigo!

    Mide bulantısı ve kusmaya eşlik eden baş dönmesi, vertigonun belirtileri arasında yer alıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, genellikle kulak hastalıklarının vertigoya neden olduğunu ancak bazen beyin, beyincik, omurilik gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili hastalıklardan da kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle kulak çınlaması, basınç hissi, işitme kaybı yaşanması durumunda mutlaka Kulak Burun Boğaz ya da Nöroloji Uzmanı'na başvurulmasını öneriyor.



    DOĞRU TANI ÖNEMLİ
    Doç. Dr. Şahin, vertigonun doğru tanıyla tedavi edilebildiğini ve geçici olduğunu belirtiyor. "Hastada yaptığımız birtakım özel denge ve işitme testleriyle vertigoyu ortaya çıkaran sebebi çalışırız. Tedavi de bu doğrultuda uygulanır. Bu nedenle 'vertigonun tedavisi yok' gibi cümleler doğru değildir. Vertigoyu ortaya çıkaran hastalık belli olduğunda tedavi de ona göre değişir" diyor. Her baş dönmesinin vertigo olmadığını belirten Dr. Şahin, "Vertigoda; etraf ya da kendi dönüyormuş gibi bir his oluşur. Kimi hastalar, gözü kararıp dengesini kaybettiğinde de 'başım dönüyor' der. Ancak bu, bizim için tıbbi olarak vertigo değildir. Örneğin düşük tansiyon durumunda işinin; oturduğu ya da yattığı yerden kalktığında gözünün kararıp kulağının çınladığı durumlarda oluşan denge kaybı da vertigo değildir. Dolayısıyla doğru tanı çok önemlidir" diyor.



    DAR KIYAFET SİSTİT DEMEK
    İdrar yollarının iltihaplanması olarak bilinen sistit, kadınlarda sık görülüyor. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, tedavi edilmediğinde böbrek ve mesanede kalıcı hasara yol açan bu hastalıkla ilgili uyarıyor. Kötü kokulu idrar, cinsel ilişki sırasında ağrı ile belirti veren bu hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor. Sistitin tedavisi için antibiyotik kullanıldığını söyleyen Op. Dr. Yurtsever, çok dar kıyafet giyilmemesini öneriyor. "İdrarınızı tutmayın. İdrar yapması kesinlikle ertelemeyin. İlişki sonrasında ilk 10 dakika içinde idrarınızı yapın. Pamuklu iç çamaşırı giyin" diyor.



        RİTİM BOZUKLUĞU FELÇ EDER
        Kalpteki ritim bozuklukları ihmale gelmiyor. Bu şikayetlerin yol açtığı tehlikelere dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tanrıverdi herkesi uyarıyor. Tiroit fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi hastalıkların da ritim bozukluğuna yol açtığını söyleyen Dr. Tanrıverdi, şöyle devam ediyor: Kalpteki ritim sayısının düzensiz bir şekilde atması ise ciddi bir durumdur. Sürekli devam ediyorsa, kalpte pıhtı oluşup beynin pıhtı atıp felç kalma riski vardır. Hastalara önerilerimiz bu şikayetleri varsa bir uzmana başvurmasıdır.

        AHUDUDU GÖZLÜM
        Rengiyle gönülleri çalan ahududu, kanserle savaşır. Kolon, prostat ve meme kanseri riskini azaltır. Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'a karşı korur.
        Gözleri besler.

        HAFIZAYA ROKA
        Salataları süsleyen roka, vücut direncini artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Gözleri ve dişleri besleyen roka, katarakt riskini azaltır. Alzheimer'a karşı korur.

        SEMİZOTUYLA FORMDA KALIN
        Ekşimsi tadıyla damakları şenlendiren semizotu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
        Tok tutar. Zayıflatır.
        İçerdiği Omega-3 sayesinde kalp ve damar sağlığını korur.
        Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.
        Vücuttaki virüs ve bakterilerle savaşır.
        Kanser tedavisine destek olur. Bağışıklığı güçlendirir.
        Hemoroit şikayetlerini bitirir.
        Bağırsakları korur.

        SEDEFİN DOĞAL İLACI: GÜNEŞ
        Kronik seyreden, ara ara şiddetini artıran bir hastalık olan sedef, sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Işıl Tilki Günay, genetik yatkınlığın etkili olduğu bu hastalığın tedavisinin kişiye özel olduğunu söylüyor. "Teşhis konulması için öncelikle bir cildiye uzmanı tarafından incelenmeli, bazen biyopsiyle de teşhis konulmaktadır. Tedavisinde öncelikli olarak topikal tedaviler ve sürme tedavileri verilmektedir" diyor. Kış dönemlerinde sedef hastalığının alevlendiğini söyleyen Dr. Günay, sözlerini şöyle sonlandırıyor: Yazın hastalar güneşten fayda görür. Bazı tedaviler kadın hastalara uygulandıktan sonra belirli bir süre gebe kalmamaları tavsiye edilir. Yaş farkı yoktur. Her yaşta görülebilir. 25-30'lu yaşlarda daha sık görülür.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FBI’dan eski ABD Başkanı Trump’a baskın
        Haberler Sağlık Şiddetli baş dönmelerinin nedeni olan vertigo her yaşı tehdit ediyor
            SON DAKİKA