Sıcak havalarla birlikte kulaklarda mantara dikkat!

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar, kendilerini sulara bırakıyor. Op. Dr. Necdet Özer, kulakta meydana gelebilecek hastalıklara dikkat çekiyor. Yüzücü kulağının, dış kulak yolunun nemli kalması sonucunda dış kulak yolunun fizyolojisinin bozularak kulakta mantar ve bakteriyel enfeksiyonların ortaya çıkması olduğunu belirten Özer, ''Yaz aylarında havalar sıcak olduğu için genelde çok sık duş alıp yüzme havuzları ve denizlere gideriz. Bundan dolayı da dış kulak yolu sürekli nemli kalır. Dış kulak yolu nemli kaldığı zaman mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar, çok yaygın bir şekilde bu mevsimlerde görülür.

HASTAYI RAHATSIZ EDER

İltihap olduğu zaman kulakta ağrı, işitme kaybı, kaşıntı ve çok şiddetli ağrılar olabilir. Tedavi kişinin kendi yöntemleriyle olmaz bundan dolayı da tıbbi bir tedaviye ihtiyaç duyar tedavi sonucunda kulaklar temizlenir, 7 ile 14 gün arasında hasta iyileşir" diyor.