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Sıcak havalarda kalbe dikkat! Sinsice ilerliyor bir anda vuruyor! Yaz aylarında kalp krizinden korunmak için her gün mutlaka bunu yapın

Mayo Clinic'in 2023 yılında yaptığı "Heat and Heart Disease" başlıklı araştırma sonuçlarına göre yaz aylarında kalp sağlığını koruma yöntemlerini sizler için derledik. Kalp krizinin en sık belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu belirten uzmanlar, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma ve bilinç değişikliği gibi belirtilerin de olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, sıcak havalarda kalbi korumanın yollarını anlattı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi. İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 16:22 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 16:22
Sıcak havalarda kalbe dikkat! Sinsice ilerliyor bir anda vuruyor! Yaz aylarında kalp krizinden korunmak için her gün mutlaka bunu yapın

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Mayo Clinic'in 2023 yılında yaptığı "Heat and Heart Disease" başlıklı araştırmada kalp krizinin en sık belirtisinin göğüs ağrısı olduğu beliritliyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Yüksek sıcaklıkların kalp krizini tetikleme riskini artırdığını gösteren çalışma, özellikle yaşlı bireyler ve kronik kalp hastalığı olanlar için önemli uyarılar içeriyor. İşte sıcak havalarda kalp sğalığını koruma yolları...

BU TARZ RAHATSIZLIKLARI OLANLAR AMAN DİKKAT

Uzmanlar, kalp hastalarının sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, yüksek sıcaklık ve nemin kalbin iş yükünü artırdığını belirtti. Kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin, sıcak ve nemli havalarda normal kişilere göre daha fazla risk altında olduğunu ifade ettiler.

KALP SAĞLIĞINI SICAK HAVALARDAN KORUMANIN YOLLARI

Bol Su İçin 💧: Vücudunuzun susuz kalmaması için gün boyunca yeterince su tüketin.

Sağlıklı Beslenin 🥗: Meyve, sebze, tam tahıllar ve az yağlı protein kaynakları tüketerek dengeli beslenin.

Düzenli Egzersiz Yapın 🏃‍♂️: Günlük olarak hafif egzersizler yaparak kalbinizi güçlü tutun.

Stresi Azaltın 🧘‍♀️: Yoga, meditasyon ve derin nefes egzersizleri ile stresi azaltın.

Aşırı Sıcaktan Kaçının ☀️: Güneşin en güçlü olduğu saatlerde (10:00-16:00) doğrudan güneş ışığından kaçının ve gölgede kalın.

Alkol ve Sigara Tüketimini Azaltın 🚭: Bu maddelerin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden kaçının.

Uyku Düzenine Dikkat Edin 🛌: Yeterince uyuyarak vücudunuzun ve kalbinizin dinlenmesini sağlayın.

Tuz Tüketimini Azaltın 🧂: Fazla tuz tüketimi kan basıncını artırabilir, bu yüzden tuzu sınırlayın.

Düzenli Kontroller Yaptırın 🩺: Kalp sağlığınızı kontrol ettirmek için düzenli olarak doktor ziyaretlerini ihmal etmeyin.

Yeterince Dinlenin 🛋: Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu molaları vererek dinlenmeyi ihmal etmeyin.

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