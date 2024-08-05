Sıcak havalarda kalbe dikkat! Sinsice ilerliyor bir anda vuruyor! Yaz aylarında kalp krizinden korunmak için her gün mutlaka bunu yapın

Mayo Clinic'in 2023 yılında yaptığı "Heat and Heart Disease" başlıklı araştırmada kalp krizi nin en sık belirtisinin göğüs ağrısı olduğu beliritliyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Yüksek sıcaklıkların kalp krizini tetikleme riskini artırdığını gösteren çalışma, özellikle yaşlı bireyler ve kronik kalp hastalığı olanlar için önemli uyarılar içeriyor. İşte sıcak havalarda kalp sğalığını koruma yolları...

BU TARZ RAHATSIZLIKLARI OLANLAR AMAN DİKKAT

Uzmanlar, kalp hastalarının sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, yüksek sıcaklık ve nemin kalbin iş yükünü artırdığını belirtti. Kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin, sıcak ve nemli havalarda normal kişilere göre daha fazla risk altında olduğunu ifade ettiler.