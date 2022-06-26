Sıcak havalar kalbin en büyük düşmanlarından! İşte kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenler

Yazın gelmesiyle bastıran sıcaklar, sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor. Bunların başında kalp ve damar hastalığı geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, yazın kalp sağlığı için alınması gereken 12 önlemi sıralıyor...
■ SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN: Yaz döneminde terleme ve nefesle birlikte vücuttan daha fazla sıvı kaybı olur. Vücudun su ihtiyacı artar. Bu nedenle su içimini artırmak, susuzluğun tetikleyeceği çarpıntı, nefes darlığı, kanda koyulaşma gibi sıkıntıları önler.
■ GÜNEŞE DİKKAT: Yaz güneşi altında uzun süre güneşlenme vücut enerjisini sıfırlar. Halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, bulantı hissine neden olur. Bu durumda kan koyulaşır. Pıhtıya meyil artar. Damar sertliğine bağlı olarak kalp krizi gelişebilir. Yazın, güneş ışınlarından korunmak için şapka takılması, pamuklu, ince ve açık renk kıyafetler tercih edilmesi gerekir.