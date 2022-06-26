Sıcak havalar kalbin en büyük düşmanlarından! İşte kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenler





İLAÇ KULLANIMI ÖNEMLİ

Kalp hastalarının ilaç kullanımına da dikkat etmesi gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut "Kalp ve damar hastalığı kronik hastalıklar olduğundan ilaç tedavisi sürekli olmalıdır. Bu ilaç tedavisi sıklıkla yaz döneminde seyahatler ve tatiller nedeni ile aksar. Kalp ve damar hastalarında ilaçlara ara verilmesi önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Yaz döneminde sıvı ihtiyacı arttığı için idrar söktürücü kullanan kişilerde hızlı bir şekilde sıvı açığı ve böbrek sorunları oluşabilir. Kalp yetersizliği ve hipertansiyon hastalarının idrar söktürücü tedavilerinde yazlık ayarlama gerekebilir. Bu nedenle mutlaka hekiminize danışın" diyor.

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