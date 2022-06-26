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    Sıcak havalar kalbin en büyük düşmanlarından! İşte kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenler

    Sıcak hava, kalbi tehdit ediyor! Termometreler, rekor dereceleri gösterirken kalp krizi riski de artıyor. Uzmanlar, uyarıyor: Bol su için. Kahveyi çayı azaltın. 7 saat uyumaya özen gösterin.

    Kalp sağlığının altın kuralı

    Yazın gelmesiyle bastıran sıcaklar, sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor. Bunların başında kalp ve damar hastalığı geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, yazın kalp sağlığı için alınması gereken 12 önlemi sıralıyor...



    ■ SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN: Yaz döneminde terleme ve nefesle birlikte vücuttan daha fazla sıvı kaybı olur. Vücudun su ihtiyacı artar. Bu nedenle su içimini artırmak, susuzluğun tetikleyeceği çarpıntı, nefes darlığı, kanda koyulaşma gibi sıkıntıları önler.



    ■ GÜNEŞE DİKKAT: Yaz güneşi altında uzun süre güneşlenme vücut enerjisini sıfırlar. Halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, bulantı hissine neden olur. Bu durumda kan koyulaşır. Pıhtıya meyil artar. Damar sertliğine bağlı olarak kalp krizi gelişebilir. Yazın, güneş ışınlarından korunmak için şapka takılması, pamuklu, ince ve açık renk kıyafetler tercih edilmesi gerekir.



        ■ KAHVEYİ AZALTIN: Yaz aylarında vücutta sıvı kaybı artar. Buna bir de çay ve kahve gibi idrar söktürücü içecekler eklendiğinde, kayıp daha da büyür. Bu nedenle yazın bu içeceklerin tüketiminin azaltılması önerilir.



        ■ PAKETLİYSE TEHLİKELİ: Yaz aylarında serinlemek için en çok tercih edilen gıdaların başında dondurma gelir. Ancak paketlenmiş ve katkı maddeli gıdalar, şeker ve kolesterolü yükseltir. Damar sertliğine yol açar. Bu nedenle doğal ve katkı maddesiz gıdaları tüketmek gerekir.



        ■ UYKU ÇOK ÖNEMLİ: Uyku, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için önemlidir. Kalitesiz uyku kan basıncı, ritim, kan şekeri ve kolesterol dengesini bozar. Beyin aktivitesini de olumsuz etkiler. Sağlıklı bir kalp için 7 saat kaliteli bir uyku sağlamak, gece yarısından da önce uyumak gerekir.



            ■ SAĞLIKLI BESLENİN: Yaz aylarında beslenme düzeni de değişir. Artan kilolar, şeker, tansiyon ve kalp hastalığına yol açar. Bu nedenle özellikle tatillerde açık büfeden kaçınmak gerekir. Sabah geç kahvaltı yapanlar için öğlen ve akşam yemeğini birleştirmek faydalı olur.



            İLAÇ KULLANIMI ÖNEMLİ
            Kalp hastalarının ilaç kullanımına da dikkat etmesi gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut "Kalp ve damar hastalığı kronik hastalıklar olduğundan ilaç tedavisi sürekli olmalıdır. Bu ilaç tedavisi sıklıkla yaz döneminde seyahatler ve tatiller nedeni ile aksar. Kalp ve damar hastalarında ilaçlara ara verilmesi önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Yaz döneminde sıvı ihtiyacı arttığı için idrar söktürücü kullanan kişilerde hızlı bir şekilde sıvı açığı ve böbrek sorunları oluşabilir. Kalp yetersizliği ve hipertansiyon hastalarının idrar söktürücü tedavilerinde yazlık ayarlama gerekebilir. Bu nedenle mutlaka hekiminize danışın" diyor.

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            Haberler Sağlık Sıcak havalar kalbin en büyük düşmanlarından! İşte kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenler
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