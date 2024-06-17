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Sıcak hava kalbi çarpar

Artan hava sıcaklığı, kalp sağlığını tehdit ediyor. Hipertansiyon ve kalp krizi şikayetleri artıyor. Uzmanlar uyarıyor: İlaçlarınızı aksatmayın!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Sıcak hava kalbi çarpar

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Sıcak hava, hastalıkları da beraberinde getiriyor. En çok da kronik rahatsızlığı olanları olumsuz etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, tam da bu aylarda kalp sağlığının önemine dikkat çekiyor.

"Kalp hastaları genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimini sever. Sıcak havalarda özellikle hastalarımız çok dikkatli olmalılar ve önlem almalılar. Hipertansiyon hastalarının da kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bu hastalarda vücudun sıcaklığını düşürmek için damarların genişlemesi, aynı zamanda tansiyon düşüklüklerine de neden olabilir. Dolayısıyla normalde kullandıkları ilaçlar fazla gelebileceğinden dozunun düşürülmesi gerekebilir. Bazı kalp ve tansiyon hastaları idrar söktürücü ilaçlar alırlar. Yazın terleme oranının artması aşırı sıvı kaybına yol açabilir. O nedenle kendi doktorlarıyla ilaç dozunu belirlemeliler" diyor.

Sıcaklardan korunmak için kalp hastalarının 10.30'dan akşam 17.00'a kadar dışarı çıkılmamasını öneriyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Kapalı, siyah renkli giysiler yerine bol, pamuklu ve açık renkli kıyafet giyilmeli. Şapka takılmalı. Terleyerek artan sıvı kaybını engellemek için bol bol su içilmeli. Ağır yemeklerin tüketiminden kaçınılmalı...

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