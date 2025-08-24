PODCAST CANLI YAYIN
Sıcak hava gıda zehirlenmelerine yol açıyor

Gıda zehirlenmeleri, sıcak havalarda daha çok meydana geliyor. Özellikle süt ve süt ürünleri, kremalı yiyecekler, tavuk mamulleri, mayonezli, yumurtalı yiyecekler, pişirilip uygun şartlarda saklanmayan etler, deniz ürünleri bozulma ve zehirlenme riski en yüksek gıdalar arasında yer alıyor.

24 Ağustos 2025
Gıda zehirlenmeleri, sıcak havalarda daha çok meydana geliyor. Özellikle süt ve süt ürünleri, kremalı yiyecekler, tavuk mamulleri, mayonezli, yumurtalı yiyecekler, pişirilip uygun şartlarda saklanmayan etler, deniz ürünleri bozulma ve zehirlenme riski en yüksek gıdalar arasında yer alıyor.

TARİHLERE İYİ BAKIN
Dr. Meltem Öner Karaçay, hayat tarzı değişiklikleri ile birlikte hazır gıda tüketiminin de arttığına dikkat çekiyor. Mide bulantısı, karın ağrısı, kusma ve ishalin zehirlenmenin en önemli belirtileri olduğunu söylüyor. Korunmak için yapılması gerekenleri sıralıyor: Gıdaların satın alınmasından tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda temizlik ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Sağlam, zedelenmemiş, bozuk olmayan gıdalar seçilmeli ve satın alınmalı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kullanılmamalı.

