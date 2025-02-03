Selülitten kurtulmanın yolları nelerdir?

Kadınların en çok şikayet ettiği cilt sorunlarından selülit, yanlış beslenme ve hareketsizlikten dolayı meydana geliyor. Evde yapılan maskelerle bu cilt sorunundan kurtulmak mümkün hale geliyor. Selüliti yok eden maske şöyle hazırlanıyor:

Hindistan cevizi yağı ve bir su bardağı Türk kahvesini karıştırın. Sorunlu bölgenin her yerine dairesel hareketlerle masaj yapın. 5-10 dakika masaj yaptıktan sonra ılık su ile yıkayın. Haftada üç defa uygulayın.

Ünlü model Irina Shayk, cildine Hindistan cevizi yağıyla bakım yapıyor.