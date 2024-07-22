Sedefin doğal ilacı: Güneş

Kronik seyreden, ara ara şiddetini artıran bir hastalık olan sedef, sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Işıl Tilki Günay, genetik yatkınlığın etkili olduğu bu hastalığın tedavisinin kişiye özel olduğunu söylüyor.

"Teşhis konulması için öncelikle bir cildiye uzmanı tarafından incelenmeli, bazen biyopsiyle de teşhis konulmaktadır. Tedavisinde öncelikli olarak tropikal tedaviler ve sürme tedavileri verilmektedir" diyor. Kış dönemlerinde sedef hastalığının alevlendiğini söyleyen Dr. Günay, sözlerini şöyle sonlandırıyor: Yazın hastalar güneşten fayda görür. Bazı tedaviler kadın hastalara uygulandıktan sonra belirli bir süre gebe kalmamaları tavsiye edilir. Yaş farkı yoktur. Her yaşta görülebilir. 25-30'lu yaşlarda daha sık görülür.