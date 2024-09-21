Sebze meyve sağlığa gebe

Doğurganlık üzerine yapılan birçok çalışmada kadının yaşı, gebelik sayısı gibi faktörlerin yanı sıra beslenme, ağırlık, sigara/alkol kullanım durumu, egzersiz gibi yaşam tarzı faktörlerinin rolü de oldukça önemli oluyor. Uzman Diyetisyen Edanur Usta, "Beslenme modeli, kadınlarda yumurta kalitesi üzerinde farklı etkiler yaratarak doğurganlığı etkileyebilir. Kişinin aldığı besin ögelerine bağlı olarak yumurta kalitesi artabilir ya da dengesiz bir beslenme modelinden kaynaklı ağırlık artışı meydana gelerek yumurta kalitesi azalabilir. Gebelik dönemindeki bir bireyin günlük ortalama 5-6 porsiyon sebzemeyve tüketmesi gerekmektedir. Bu besinler düşük glisemik indekse sahip gıdalar olduğundan ağırlık kontrolünün ve insülin duyarlılığının sağlanmasında, vücuttaki iltihabı (inflamasyonu) engellemede önemli rol oynayabilir ve doğurganlığı artırabilir" diyor.

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