PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Salep hangi hastalığa iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Kışın vazgeçilmez içeceği salep, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Orkide yumrularının dövülerek toz haline gelmesiyle elde edilen salep bağırsak sağlığını koruyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Salep hangi hastalığa iyi gelir? Faydaları nelerdir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kışın vazgeçilmez içeceği salep, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Orkide yumrularının dövülerek toz haline gelmesiyle elde edilen salep bağırsak sağlığını koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Dyt. Öznur Akgöz, salebin haftada 1-2 kez tüketilmesini öneriyor. "Tokluk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır ve hazımsızlığa iyi gelir" diyor. Salebin içerisine tarçın ve zencefil eklenmesini de öneren Dyt. Akgöz, şöyle devam ediyor: Tarçın biraz şekerli bir tat uyandırıyor ve kan şekerini düzenlemesi için tercih edilebilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğlu’na ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...
Elektrik faturalarında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı! O sınırı geçenler devlet desteğinden yararlanamayacak! 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Umutlar Karadağ’a! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı
Bakanlık düğmeye bastı: Yakınına bakana destek artacak! Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme yapılacak?
Elon Musk Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile dalga geçti: Onun espri anlayışı harika
Terminal filmi gerçek oldu! Rusya giriş izni vermedi: 70 yaşındaki kadın havalimanında mahsur kaldı
Narin Güran cinayetinin bilinmeyenleri: Narin’in kuzeni konuştu! Enes’in cezaevindeki kan donduran telefon görüşmesi ve diş fırçası detayı
Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti... İstismar mı ediyor? Kasrı Kanco Konağında kazan kazan yemekler...
MOSSAD aparatları Türkiye karşıtı panelde buluştu: PKK ile Siyonist ittifakı ağzındaki baklayı çıkardı
Soykırımcı Netanyahu’nun evine işaret fişeği atıldı!
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü | Babanın ifadesi ortaya çıktı! Cinsel istismarla mı bulaştı? Kızılay’dan açıklama geldi
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Zirvesi’nde hangi başlıklar gündemde olacak? | Gazze’ye de dikkat çekecek
Jhon Arias’tan Galatasaray resti!
ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trump’a koştu...
ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!
SON DAKİKA