SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Salatalığın faydaları nelerdir?

Salatalık, sadece suyu ile değil, C, B1 ve K vitaminleri, potasyum, flavonoid ve manganez gibi değerli bileşenleriyle de vücuda birçok fayda sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025
Salatalığın faydaları nelerdir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Salatalık, her ne kadar toplumda sadece bol sulu bir sebze olması ile öne çıksa da içerisinde bundan çok daha fazlasını barındırıyor.

Detoks sularından cilt bakım malzemelerine birçok alanda kullanılan salatalık, içerdiği C, B1 ve K vitaminlerinin yanı sıra, flavonoid, potasyum, biyotin ve manganez gibi maddeleri ile vücuda birçok fayda sağlıyor.

Yüksek su oranına sahip olduğu için kilo vermek isteyenlere yardım ediyor. Vücutta detoks etkisi yarattığı bilinen salatalık suyu düzenli tüketildiğinde ödemleri atıyor. Acıkmayı engelleyen salatalık suyunun yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.

Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey, formunu salatalık suyuna borçlu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP lideri Özel’den İmamoğlu itirafı: Bizi telefonundan izliyor
Google’ın algoritma krizi Meclis gündeminde! Basın özgürlüğüne dijital darbe | Toplantı 8 Mayıs’ta
Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?
Büyük İstanbul depremi kapıda mı? 6,2’lik depremi önceden tahmin eden Uzman Şener Üşümezsoy A Haber’de yanıtladı
Hırsızlığı perdelemek, yolsuzluğu gölgelemek... CHP’nin cevap vermediği sorular: Ekrem İmamoğlu ve para kasaları neyi gizliyor?
Başkan Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası seferberlik çağrısı! CHP’ye tepki: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil
PKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... Süreci ağırdan alıyoruz itirafı
EGM’den jammer açıklaması: Belediyelerin kullanması suçtur
Teşekkürler Fırtına! Trabzonspor U19 - Barcelona U19: 1-4 | MAÇ SONUCU
Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa
Avrupa’da elektrik krizi! İspanya, Portekiz, Fransa... | Normalleşme 1 hafta sürebilir
CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde: Gözaltı sayısı 52’ye yükseldi! İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek
Tehdit paraları Murat Ongun’un eşinin hesabında toplandı... Şaibeli para trafiği: O villanın kirası yine Zeynep Ongun’dan!
Başkan Erdoğan’dan Roma seferi! İtalya’da Meloni ile bir araya gelecek
Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!
Sırrı Süreyya Önder’in son durumu! Doktorları açıkladı: Kırılma noktası nörolojik problemler, refleksleri giderek azalıyor
Dertleri Türkiye bahaneleri İmamoğlu! NYT’den siyonist odaklı küstah yazı: Erdoğan’ın hayatını zorlaştırın o İsrail için tehdit
Dilek İmamoğlu’nun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!