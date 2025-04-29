Salatalığın faydaları nelerdir?

Salatalık, her ne kadar toplumda sadece bol sulu bir sebze olması ile öne çıksa da içerisinde bundan çok daha fazlasını barındırıyor.

Detoks sularından cilt bakım malzemelerine birçok alanda kullanılan salatalık, içerdiği C, B1 ve K vitaminlerinin yanı sıra, flavonoid, potasyum, biyotin ve manganez gibi maddeleri ile vücuda birçok fayda sağlıyor.

Yüksek su oranına sahip olduğu için kilo vermek isteyenlere yardım ediyor. Vücutta detoks etkisi yarattığı bilinen salatalık suyu düzenli tüketildiğinde ödemleri atıyor. Acıkmayı engelleyen salatalık suyunun yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.

Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey, formunu salatalık suyuna borçlu.