Sahte ayçiçek yağını bu şekilde anlayın! Kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağı ekliyorlar! Sakın satın almayın

Sahte ayçiçek yağları, hem cebinize zarar verirken hem de sağlığınızı kaybetmenize yol açabilir. Özellikle son dönemde artan fiyatlar sebebiyle ucuz ayçiçek yağlarına yönelen vatandaşlar, hileli ürünlerle karşılaşma riski taşıyor.
Sahte ayçiçek yağları, hem cebinize zarar verirken hem de sağlığınızı kaybetmenize yol açabilir. Özellikle son dönemde artan fiyatlar sebebiyle ucuz ayçiçek yağlarına yönelen vatandaşlar, hileli ürünlerle karşılaşma riski taşıyor.
Ayçiçek yağının sahte olup olmadığını anlamak zor olabilir. Ancak bazı püf noktalarına dikkat eden tüketiciler, sahte yağları satın almaktan kaçınabilir. Uzmanlar, son dönemde özellikle ayçiçek ve zeytinyağlarının sahte olanlarının piyasada yaygınlaştığını belirtti. Sahte yağların içine daha ucuz kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağlarının karıştırıldığı ve bu durumun alerjisi olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.
⚪ Koku Testi: Gerçek ayçiçek yağı kokusuz ve hafif tada sahiptir. Aşırı kokulu yağ, hileli bir ürüne işaret edebilir.
⚪ Renk ve Görünüm: Gerçek ayçiçek yağı açık renkli veya neredeyse renksizdir. Sahte yağlar ise genellikle daha koyu renktedir.
⚪ Berraklık: Ayçiçek yağını bir cam bardağa döküp berrak olup olmadığını gözlemleyin. Yağın bulanık veya tortulu görünmesi sahte olduğunu gösterir.
⚪ Tat Testi: Gerçek ayçiçek yağı neredeyse tatsızdır ve ağızda hafif bir tat bırakır. Eğer yağ aşırı acı ve yoğun tada sahipse sahte olabilir.