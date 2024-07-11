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Sahte ayçiçek yağını bu şekilde anlayın! Kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağı ekliyorlar! Sakın satın almayın

Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar, ucuz ayçiçek yağlarına yönelmeye başladı. Ancak fiyat avantajı peşinde koşarken, hileli ayçiçek yağları ile karşılaşma riski de ortaya çıkıyor. Hem sağlığa hem de cebe zararı olan sahte ayçiçek yağlarını ayırt etmek ise oldukça önemli. Gıda uzmanları tarafından sık sık paylaşılan sahte ayçiçek yağını anlamanın püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 16:37 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 16:37
Sahte ayçiçek yağını bu şekilde anlayın! Kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağı ekliyorlar! Sakın satın almayın

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Sahte ayçiçek yağları, hem cebinize zarar verirken hem de sağlığınızı kaybetmenize yol açabilir. Özellikle son dönemde artan fiyatlar sebebiyle ucuz ayçiçek yağlarına yönelen vatandaşlar, hileli ürünlerle karşılaşma riski taşıyor.

SAHTE YAĞI GİDEREK ARTIYOR

Ayçiçek yağının sahte olup olmadığını anlamak zor olabilir. Ancak bazı püf noktalarına dikkat eden tüketiciler, sahte yağları satın almaktan kaçınabilir. Uzmanlar, son dönemde özellikle ayçiçek ve zeytinyağlarının sahte olanlarının piyasada yaygınlaştığını belirtti. Sahte yağların içine daha ucuz kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağlarının karıştırıldığı ve bu durumun alerjisi olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.

SAHTE AYÇİÇEK YAĞINI ANLAMANIN YOLLARI

Koku Testi: Gerçek ayçiçek yağı kokusuz ve hafif tada sahiptir. Aşırı kokulu yağ, hileli bir ürüne işaret edebilir.

Renk ve Görünüm: Gerçek ayçiçek yağı açık renkli veya neredeyse renksizdir. Sahte yağlar ise genellikle daha koyu renktedir.

Berraklık: Ayçiçek yağını bir cam bardağa döküp berrak olup olmadığını gözlemleyin. Yağın bulanık veya tortulu görünmesi sahte olduğunu gösterir.

Tat Testi: Gerçek ayçiçek yağı neredeyse tatsızdır ve ağızda hafif bir tat bırakır. Eğer yağ aşırı acı ve yoğun tada sahipse sahte olabilir.

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