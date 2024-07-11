Sahte ayçiçek yağını bu şekilde anlayın! Kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağı ekliyorlar! Sakın satın almayın

SAHTE YAĞI GİDEREK ARTIYOR

Ayçiçek yağının sahte olup olmadığını anlamak zor olabilir. Ancak bazı püf noktalarına dikkat eden tüketiciler, sahte yağları satın almaktan kaçınabilir. Uzmanlar, son dönemde özellikle ayçiçek ve zeytinyağlarının sahte olanlarının piyasada yaygınlaştığını belirtti. Sahte yağların içine daha ucuz kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağlarının karıştırıldığı ve bu durumun alerjisi olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.