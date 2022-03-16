Sağlıksız beslenen erkeklerde andropoz erken yaşta geliyor! Fazla kilo testosteronu tüketip aşk hayatına zarar veriyor

İlerleyen yaş, hem sağlığı hem de aşk hayatını olumsuz etkiliyor. Erkeklerin 'menopozu' olarak adlandırılan andropoz ise testosteronun hormonunun azalmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Genellikle 40 yaş üstü erkeklerde görülen bu durum kişinin hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat erkeklerin korkulu rüyası olan bu dönem hakkında önemli bilgiler veriyor...
HAFIZAYI VURUR...
Andropozda erkekler sıcak basması, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, huzursuzluk, hafızada zayıflama, uyku sorunları gibi durumlardan yakınıyor. Bu dönemde cinsel istek azalıyor, vücutta yağ artışı ve göbek görülüyor. Sağlıksız yaşam tarzı da andropozu tetikliyor. Obezite, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, aşırı alkol, sigara gibi risk faktörleri testosteron seviyesini azaltıyor. Öyle ki bazen 30 yaşındaki bir erkeğin vücudunda 80 yaşındaki bir erkeğin hormon seviyesine bile rastlanıyor.
HORMON TEDAVİSİ
Andropoz döneminde hastalara hormon tedavileri uygulanıyor. Prof. Dr. Halim Hattat, "Erkeklerde testosteron eksikliği tespit edildiğinde hormon yerine koyma tedavilerinden yararlanılır. Hormon takviyelerinin deneyimli bir uzman tarafından dikkatle yapılması ve düzenli aralıklarla kan seviyelerinin kontrol edilmesi, dönemsel olarak PSA yani prostat spesifik antijen miktarı gibi diğer tetkiklerin de yapılması gerekir. Testosteronun kontrolsüz şekilde sürekli kullanılması da vücudun kendi fizyolojik mekanizmalarını tembelleştirebilir. Hormon tedavileri bu aylık kontrollere göre devam eder ve hormon eksikliği giderildiğinde tedavi tamamlanmış olur" diyor.