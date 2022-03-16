Sağlıksız beslenen erkeklerde andropoz erken yaşta geliyor! Fazla kilo testosteronu tüketip aşk hayatına zarar veriyor





HORMON TEDAVİSİ

Andropoz döneminde hastalara hormon tedavileri uygulanıyor. Prof. Dr. Halim Hattat, "Erkeklerde testosteron eksikliği tespit edildiğinde hormon yerine koyma tedavilerinden yararlanılır. Hormon takviyelerinin deneyimli bir uzman tarafından dikkatle yapılması ve düzenli aralıklarla kan seviyelerinin kontrol edilmesi, dönemsel olarak PSA yani prostat spesifik antijen miktarı gibi diğer tetkiklerin de yapılması gerekir. Testosteronun kontrolsüz şekilde sürekli kullanılması da vücudun kendi fizyolojik mekanizmalarını tembelleştirebilir. Hormon tedavileri bu aylık kontrollere göre devam eder ve hormon eksikliği giderildiğinde tedavi tamamlanmış olur" diyor.