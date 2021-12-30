Sağlıklı yaşamın sırrı egzersizden geçiyor! Ancak yanlış egzersiz yaşam kalitesini etkiliyor





DÜZ TABANLAR DİKKAT

Plantar Fasiit, genelde uzun mesafe koşucularda görülen ve halk arasında yaygın olarak şikayet nedeni olan topuk dikeni, topukta veya ayak tabanı kemerinde hissedilir. Sabahları daha çok ağrıtır. Bu durum aşırı fiziksel aktivite sonrasında, beton veya sert yüzeylerde uzun süre ayakta kalındığında, kişinin düz taban olması, sert ve kısa baldır kasları; aşırı kilo ve uygun olmayan ayakkabı kullanımı sonrası ortaya çıkabiliyor.

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