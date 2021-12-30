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    Sağlıklı yaşamın sırrı egzersizden geçiyor! Ancak yanlış egzersiz yaşam kalitesini etkiliyor

    Sağlıklı yaşam doğru egzersizden geçiyor. Ancak yanlış uygulamalar da hayatı çekilmez kılıyor. Op. Dr. Yiğit Erdağ, uygunsuz egzersizin ayak ağrılarına neden olduğunu söylüyor.

    Sorun da çözüm de egzersiz!

    Ayaklar, kan dolaşımının ulaştığı en son nokta olması, ani refleksif hareketlerde ya da üzerindeki baskının aniden normalin çok üzeri artması gibi nedenlerden dolayı incinebiliyor. Sakatlanabiliyor ya da yaralanabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, ayak ağrılarıyla ilgili bilgiler veriyor:



    PANDEMİDE ARTTI
    Pandemi döneminde evde geçirilen zamanlarda çıplak ayakla durma terlik kullanmamaya bağlı ayak parmağı ve ayak kavsinde problemlerin sıklığı arttı. Uygunsuz ayakkabı kullanımı da sorunun yaşanmasında etkilidir. Ayak bileği ve ayaktaki ağrı, kemik yapılar, eklemler, eklem etrafındaki yumuşak dokulardan kaynaklanabileceği gibi sinir ve damarsal yetmezlikten kaynaklanan ağrılar da bu bölgeye yayılabiliyor. Topuk ağrıları, iki ana kategoriye ayrılarak topuğun altındaki ağrı ve topuğun arkasındaki ağrı olarak ayrılır. Topuğun altında ağrı varsa, ayağının altındaki dokuları zedeleyen durumlar olabilir.



    DÜZ TABANLAR DİKKAT
    Plantar Fasiit, genelde uzun mesafe koşucularda görülen ve halk arasında yaygın olarak şikayet nedeni olan topuk dikeni, topukta veya ayak tabanı kemerinde hissedilir. Sabahları daha çok ağrıtır. Bu durum aşırı fiziksel aktivite sonrasında, beton veya sert yüzeylerde uzun süre ayakta kalındığında, kişinin düz taban olması, sert ve kısa baldır kasları; aşırı kilo ve uygun olmayan ayakkabı kullanımı sonrası ortaya çıkabiliyor.

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    Haberler Sağlık Sağlıklı yaşamın sırrı egzersizden geçiyor! Ancak yanlış egzersiz yaşam kalitesini etkiliyor
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