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Sağlıklı kemikler ve güçlü bağışıklığın vazgeçilmezi süt!

Büyüme ve gelişmeyi destekleyen süt, vücuda güç kazandırır, kemikleri güçlendirir ve kemik erimesine karşı koruma sağlar. Ayrıca, mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücudu dirençli hale getirir.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Sağlıklı kemikler ve güçlü bağışıklığın vazgeçilmezi süt!

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    Büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan süt, vücuda güç verir. Kemikleri sağlamlaştırır. Kemik erimesini önlemeye yardımcıdır. Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller. Beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.

    Vücudumuzda ödeme neden olan sıvıların toplanmasını engeller. İshalin geçmesinde faydalıdır. Mide rahatsızlıklarına çaredir. Saçın uzamasında önemli bir etkisi vardır. Tırnakların sağlam bir şekilde uzaması için faydalıdır. Diş çürümelerine oldukça iyi gelir.

    Ünlü manken Candice Swanepoel, süt ve süt ürünlerini öğünlerinde eksiltmiyor.

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