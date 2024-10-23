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Sağlıklı beslenmek kısırlığın önüne geçiyor!

Günümüzde çiftlerin bir kısmı, çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumuna, kısırlık deniyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kısırlığın önlenebileceğini gösteriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Sağlıklı beslenmek kısırlığın önüne geçiyor!

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Günümüzde çiftlerin bir kısmı, çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumuna, kısırlık deniyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kısırlığın önlenebileceğini gösteriyor. Uzmanlar, sperm kalitesi artırmak tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
KEÇİBOYNUZU: Erkeklerde kısırlığı tedavi eder. Sperm ve yumurta etkileşimini sağlar.
KUŞKONMAZ: Enerji kaynağı olan kuşkonmaz, sperm hareketliliğini artırır.
KABAK VE AYÇEKİRDEĞİ: Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir. Baba olma şansını yükseltir.
ZENCEFİL VE ISPANAK: İçerdiği çinko ile sperm sayısını ve hızını artırır. Erkeklerin mucize besinleridir.
TURUNÇGİLLER: Sperm kalitesini artırır.
DOMATES VE PATATES:
Spermleri stresten koruyarak hızını artırır.
DEMİR DİKENİ: Sperm yapımına katkı sağlar. Testosteronu destekler.

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