Sağlığın şifresi kırmızı meyve ve sebzelerde!

Doğal besinler, hem sağlığı hem de cildi koruyor. Cilt Uzmanı Ahmet Akın, kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan likopenin, kolajen üretimini artırarak, hücrelerde DNA hasarını önlediğini ve hücrelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Özellikle elma, portakal, vişne, çilek gibi kırmızı meyveler ve pancar, kırmızıbiber, havuç, kırmızı patates gibi kırmızı sebzelerin yaşlanmayı önlediğini belirtiyor. "Kırmızı meyvelerin içerdiği kolajen sayesinde cilt daha pürüzsüz ve sağlıklı olmaktadır. Güneşin zararlı UV ışınlarına, cilt yanıklarına ve yaşlanmaya karşı faydalı etkisi bulunur" bilgisini veriyor. Ayrıca kırmızı meyvelerin lifli içeriği sayesinde tok tuttuğunu ve kilo vermeye yardımcı olduğunu sözlerine ekliyor.

53 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez hem formda kalmak hem de cildini beslemek için öğünlerinde kırmızıbiber tüketiyor.