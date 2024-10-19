SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Sağlığın şifresi kırmızı meyve ve sebzelerde!

Doğal besinler, hem sağlığı hem de cildi koruyor. Cilt Uzmanı Ahmet Akın, kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan likopenin, kolajen üretimini artırarak, hücrelerde DNA hasarını önlediğini ve hücrelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Sağlığın şifresi kırmızı meyve ve sebzelerde!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Doğal besinler, hem sağlığı hem de cildi koruyor. Cilt Uzmanı Ahmet Akın, kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan likopenin, kolajen üretimini artırarak, hücrelerde DNA hasarını önlediğini ve hücrelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Özellikle elma, portakal, vişne, çilek gibi kırmızı meyveler ve pancar, kırmızıbiber, havuç, kırmızı patates gibi kırmızı sebzelerin yaşlanmayı önlediğini belirtiyor. "Kırmızı meyvelerin içerdiği kolajen sayesinde cilt daha pürüzsüz ve sağlıklı olmaktadır. Güneşin zararlı UV ışınlarına, cilt yanıklarına ve yaşlanmaya karşı faydalı etkisi bulunur" bilgisini veriyor. Ayrıca kırmızı meyvelerin lifli içeriği sayesinde tok tuttuğunu ve kilo vermeye yardımcı olduğunu sözlerine ekliyor.

53 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez hem formda kalmak hem de cildini beslemek için öğünlerinde kırmızıbiber tüketiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yenidoğan çetesinin Bağcılar TRG Hastanesi’ndeki ’ölüm’ üniteleri görüntülendi! Bebeklere burada kıydılar | İşte CİMER’e yapılan ilk ihbar
Biri terörist biri asker kaçağı! Yenidoğan çetesindeki hemşireden vahşet itirafı: O hasta ile ilgilenme bırak ölsün
Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı ilk 11’i belli oldu
Yenidoğan çetesinin HTS kayıtları! Yanlış müdahale ettikleri bebek öldü geç müdahale ettikleri bebek kör oldu: Banka hareketleri fezlekede
Kartal’ın yüksek uçuşu! Beşiktaş Konyaspor’u 2-0 yendi!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! ’Yenidoğan çetesi’ soruşturması derinleştirildi... Başkan Erdoğan süreci yakından takip ediyor
Erdoğan-Scholz zirvesi Almanya’da manşetlerde: Türkiye’ye Eurofighter’ları vermek istiyor
Bebek katili Yenidoğan çetesinin örgütsel şeması ortaya çıktı! Yavrularımızı ölüme nasıl götürdüler?
Şeytanın tabiplerinin tape kayıtları! PKK’lı Fırat Sarı ölen bebekle böyle dalga geçti: Ha ha dedemin fişi | Hayvan gibi ağlıyor
Cenazeyi bisküvi kutusunda verdiler! Yenidoğan çetesinin yeni diyalogları çıktı: Ex olsun Galatasaray’ın maçı var!
MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Süleymaniye’de kilit operasyon... Caize Selber ve Emine Ulaş etkisiz’leş’tirildi
Reyap’ta ’kuvöz’ oyunu! PKK’lı Fırat Sarı nakli engelleyip yenidoğan Hasan Can’ın ölümüne yol açtı | Bilerek Türk bebekleri seçtiler
CANLI | İsrail’in İran’a saldırı planı sızdı! Hizbullah karargahı vuruldu: 3 kilit isim hayatını kaybetti
Yenidoğan çetesi 12 bebeği katletti! Korkunç kayıtlar ortaya çıktı! Sağlık Bakanlığı uzmanlar ölüm nedenlerini sıraladı
Yenidoğan soruşturmasının kilit ismi Malik Türkay Esin konuştu: Korku filmi gibi! | Süreç nasıl başladı
SON DAKİKA