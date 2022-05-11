Safran sabunu ne işe yarar? Safran sabununun faydaları nelerdir? Safran sabunu hangi cilt tiplerinde kullanılır?

Safran Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Safran sabununun kullanılacağı cilt tipleri hassas ve kuru ciltler başta olmak üzere bütün cilt tiplerini kapsamaktadır. Nem oranını dengeleyen özelliği sayesinde, yağlı ciltlerin kullanımı için uygundur. Sebum dengesinin sağlanması ile akne, sivilce ve siyah nokta oluşumlarının da önüne geçmektedir. Ciltte kuruluk yapmadığı için kuru ciltlerin kullanması için uygundur. Alerji yapmayan özelliği ile hassas ve alerjik ciltler de güvenle kullanım sağlayabilir. Karma cilt tipine sahip kişilerin cildinin dengelenmesini sağlar. Egzama, kepek ve dökülme problemi yaşayan saç tipleri başta olmak üzere bütün saç tipleri için de uygun bir sabundur.