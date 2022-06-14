Safran Çayı Faydaları Neler? Safran Çayı Nasıl Yapılır? Safran Çayı Neye İyi Gelir?

Safran Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

Safran çayı içeriği potasyum, kalsiyum, bakır, demir, fosfor, selenyumdan meydana gelir. Bununla birlikte B6 vitamini de yer alır. Mineral ve vitamin bakımından zengin olan safran çayı sayesinde kış aylarında bağışıklığınız da her zaman güçlenir. Cildin sağlıklı bir yapıda olmasına destek olur. Hem yağlı hem de kuru cilt yapısına sahip olanlar gönül rahatlığı ile safran çayını tüketebilir. Kokusu ve tadı hafif bir yapıdadır. Metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına destek olduğu için kilo verme konusunda da her zaman sizlere avantajlar sunmaya devam eder.