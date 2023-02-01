Saçlar ışıldasın!

Saç dökülmesi, günümüzde kadın erkek herkeste görülüyor. Kimi zaman vitamin eksikliğinden kimi zaman da diğer sağlık sorunlarından kaynaklanabiliyor. Dyt. Yasemin Özen İpek, saç dökülmesine karşı beslenme önerilerinde bulunuyor.
Özellikle A, B, C, D ve E vitaminleri ile çinko, selenyum, bakır, magnezyum gibi minerallerin saçları güçlendirdiğini söylüyor. Mucize besinleri açıklıyor:
ÇİNKO: Eksikliği kepek, fazlası ise dökülmesine sebep olur. Mantar ve kurubaklagiller çinko içerir. Haftada 2-3 kez tüketilmelidir.
SELENYUM: Saç derisinin canlı kalmasını sağlar. Kepeği önler. Brokoli, lahana, salatalık, kereviz, soğan, turp, sarımsak, mantarda bulunur.
MAGNEZYUM: Kabak çekirdeği, badem, brokoli, kabak ve çikolatada bolca bulunur.
A VİTAMİNİ: Eksikliği, saçta kuruluğa yol açar. Havuç, kayısı, ıspanak, brokoli, roka, maydanoz, dereotu, tere zengin A vitamini kaynaklarındandır.
E VİTAMİNİ: Bitkisel yağlar, ay çekirdeği, yer fıstığında bulunur.
B 12: Kan hücrelerinin oluşum mekanizmasında yer alır. Yetersizliği saç döker.
OMEGA-3: Saçların parlak görünmesini sağlar. Ceviz, badem, fındıkta bulunur.
Özellikle A, B, C, D ve E vitaminleri ile çinko, selenyum, bakır, magnezyum gibi minerallerin saçları güçlendirdiğini söylüyor. Mucize besinleri açıklıyor:
ÇİNKO: Eksikliği kepek, fazlası ise dökülmesine sebep olur. Mantar ve kurubaklagiller çinko içerir. Haftada 2-3 kez tüketilmelidir.
SELENYUM: Saç derisinin canlı kalmasını sağlar. Kepeği önler. Brokoli, lahana, salatalık, kereviz, soğan, turp, sarımsak, mantarda bulunur.
MAGNEZYUM: Kabak çekirdeği, badem, brokoli, kabak ve çikolatada bolca bulunur.
A VİTAMİNİ: Eksikliği, saçta kuruluğa yol açar. Havuç, kayısı, ıspanak, brokoli, roka, maydanoz, dereotu, tere zengin A vitamini kaynaklarındandır.
E VİTAMİNİ: Bitkisel yağlar, ay çekirdeği, yer fıstığında bulunur.
B 12: Kan hücrelerinin oluşum mekanizmasında yer alır. Yetersizliği saç döker.
OMEGA-3: Saçların parlak görünmesini sağlar. Ceviz, badem, fındıkta bulunur.