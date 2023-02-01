Saçlar ışıldasın!

dökülmesi, günümüzde kadın erkek herkeste görülüyor. Kimi zaman vitamin eksikliğinden kimi zaman da diğer sağlık sorunlarından kaynaklanabiliyor. Dyt. Yasemin Özen İpek,karşı beslenme önerilerinde bulunuyor.Özellikle A, B, C, D ve E vitaminleri ile çinko, selenyum, bakır, magnezyum gibi minerallerin saçları güçlendirdiğini söylüyor. Mucize besinleri açıklıyor:ÇİNKO: Eksikliği kepek, fazlası ise dökülmesine sebep olur. Mantar ve kurubaklagiller çinko içerir. Haftada 2-3 kez tüketilmelidir.SELENYUM: Saç derisinin canlı kalmasını sağlar. Kepeği önler. Brokoli, lahana, salatalık, kereviz, soğan, turp, sarımsak, mantarda bulunur.MAGNEZYUM: Kabak çekirdeği, badem, brokoli, kabak ve çikolatada bolca bulunur.A VİTAMİNİ: Eksikliği, saçta kuruluğa yol açar. Havuç, kayısı, ıspanak, brokoli, roka, maydanoz, dereotu, tere zengin A vitamini kaynaklarındandır.E VİTAMİNİ: Bitkisel yağlar, ay çekirdeği, yer fıstığında bulunur.B 12: Kan hücrelerinin oluşum mekanizmasında yer alır. Yetersizliği saç döker.OMEGA-3: Saçların parlak görünmesini sağlar. Ceviz, badem, fındıkta bulunur.