Saç ekim uzmanı Nihat Tüney: Artık kadınlar da saç ekimini tercih ediyor

Saç Ekim Uzmanı Nihat Tüney,Onlarca farklı sebepten kaynaklanan saç dökülmesinin durdurulması için her türlü kozmetik ürüne başvurulur. Saç dökülmesi devam ederse, başın üst kısmında açıklık meydana gelir. Eğer saç dökülmesi sonucu başın üst kısmında açıklık meydana gelmişse saç ekimi yaptırmanın zamanı da gelmiş demektir, çünkü saçlar döküldükten sonra kullanılan kozmetik ürünler saç çıkartmaz. Sadece erkeklere yönelik olduğu düşünülen saç ekimi, kadınlarda da başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. İşlem saç ekiminin olağan seyri ile sürdürülür.



Saç ekim uzamanı Nihat Tüney, hem kadın hem de erkek bireylerde saç dökülmesi benzer gibi algılansa da birçok yön itibariyle saç dökülmesi farklı sebeplere dayanmaktadır. Erkeklerde genellikle saç kayıpları tepe noktası ve alın bölgesinin üstünde gözlemlenmekte olup kadınlarda ise kafanın genelinde kayıplar gözükmektedir. Erkeklerde saç kaybı tespiti daha rahat gözlemlenirken bu tespit imkanı kadınlarda daha zor olmakta olup buna bağlı olarak bir uzman incelemesine gereksinim duyulmaktadır.



Saç dökülmesi şikayeti ile müracat eden kadınlara öncelikle uzmanlar tarafından saçın dökülme nedenlerinin tespit edilmesi gerekir. Saç dökülmesinin nedeni tespit edilmesi ardından özel olarak saç ekim planlanmasına geçilmektedir. Bu planlama çerçevesinde saç ekim yöntemleri avantaj ve dezavantajları hakkında detaylı bilgilendirme konsültasyon esnasında yapılarak hasta için en uygun olan yöntem uzmanlar tarafından hasta ile birlikte belirlenir.



Saç Ekim Uzman Nihat Tüney, kadınlarda kullanılan saç ekim tekniklerinide aktardı.Saç açıklıklarına göre iki teknik kullanılır.Eğer saç açıklığı çok fazla ile Safir Fue tekniği tercih edilmelidir.Ancak saç açıklığı fazla değil ise DHİ tekniği tercih edilir.



- SAFİR FUE yöntemi (Traşlı) ile saç ekimi yapabilir.



- DHI tekniğini (Traşsız) ile de saç ekimi yapabilir.







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