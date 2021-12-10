Saç ekim teknikleri Esthetic Hair Turkey

Esthetic Hair Turkey gelişmiş teknolojisi ile kişiye özel saç ekim yöntemlerini kullanır. En iyi ve en yeni saç ekim yöntemleri yazımızda.

SAÇ EKİMİNDE FUE TEKNİĞİ

FUE tekniği saç ekimi için uzmanlık gerektirir. Esthetic Hair Turkey hekim ve ekibi %100 başarılı FUE tekniğini uygular. Bu teknik saçların toplanması ve ekilmesi sırasında kullanılır. Greft adı verilen sağlam saç köklerinin toplanarak eksilme olan bölgelere nakledilmesini sağlar. Hasta muayene edildikten sonra Esthetic Hair Turkey doktorları FUE saç ekimi için uygunluğunu kontrol eder.

Hastanın da görüşü alınarak tekniğe karar verilir. FUE tekniğinde hastanın saçları 3mm boyutuna getirilir ve lokal anestezi sonrası kökler toplanmaya başlar. Deneyim sahibi uzman eller saç köklerine zarar vermeden toplayarak her bir köke dikkat eder. Saç kökleri özel sularda bekletilir ve saç köklerinin yerleştirileceği kanallar açıldıktan sonra eklenir. Esthetic Hair Turkey hekimleri saçların ölmesini engellemek için soğuk izotonik sıvılarda saç köklerini muhafaza eder.

DHI YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Doğrudan saç ekimi anlamına gelen DHI saç ekimi Esthetic Hair Turkey merkezlerinde uygulanan tekniklerden biridir. Bu yöntemde yine saç kökleri toplanır. Ekim işleminde özel kalemler kullanılarak saç kökleri yerleştirilir. DHI saç ekim yönteminde saçların kesilmesine gerek yoktur ve var olan saçlar kısaltılmadan işlem uygulanır. Tıraşsız saç ekimi olarak da bilinir.

FUE VE DHI TEKNİKLERİNİN FARKLARI NELERDİR?

Esthetic Hair Turkey hekimleri hastanın da görüşünü alarak uygulanacak yönteme karar verir. Uygulanan yöntemlerle ilgili hastaya bilgi aktararak tüm sorularına yanıt verir. İki teknik arasındaki farklar:

- İki yönteminde uygulama şekilleri farklıdır.

- DHI tekniği iyileşme süresi FUE tekniğine göre daha hızlıdır.

- FUE tekniği çok seyrek ve kellik yaşayan kişiler için tercih edilirken DHI saçları olan ve sıklaştırmak için uygulanır.

- DHI tekniği daha maliyetlidir ve daha büyük bir ekip gerektirir.

- DHI tekniği ile yapılan operasyon FUE tekniğine göre daha uzun sürer.

- Her iki teknik temel olarak benzer sonuçlar verse de uygulama açısından ciddi farkları bulunur.

FUE Mİ? DHI MI?

Saç ekimi için Esthetic Hair Turkey merkezlerine başvuran hastalar uygulanması gereken teknikler konusunda kararsızdır. Hasta için en uygun ve en doğru tekniğe hekim muayenesinden sonra karar verilir.

Hastanın genel sağlık durumu da incelenerek tekniğe karar verilir. Her iki teknikte %100 kalıcılık sağlarken uygulanma yöntemindeki farklılıklar genel muayene sonucunda hasta ile paylaşılır. Esthetic Hair Turkey hekimleri her bir detayı hastaya açıklayarak tüm sorularına yanıt verene kadar işlemi başlatmaz. Hasta FUE tekniğini uygulamak istiyor ancak hekim DHI tekniğini uygun görüyor ise nedenleriyle hekim doğru yöntemi açıklar. İşlem öncesi bilgilendirme durumu işlem sonrasında da devam eder. Cerrahi işlem sonrası gerekli kontroller sağlanarak kusursuz saç ekimi işlemi tamamlanır.

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