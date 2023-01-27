Sabah çorbası mideyi rahatlatır (Sağlık haberleri)

sofrasından miras çorba, şifa saçıyor. Genellikle öğle ve akşam yemeklerinde tercih ediliyor. Günün ilk öğünü olduğunda ise hem güne sıcak, hem de besleyici ve sindirimi zorlamayan bir başlangıç yapılıyor.Uzmanlar, sabah içilen çorbanın faydalarını şöyle açıklıyor:oranı yüksektir. Tokluk süresi uzar. Ne yediğinden ziyade, neyi hazmettiğin daha değerli.fazla yemenizi önler. Tüm besin öğelerini aynı anda almanın en iyi yollarından biridir.açısından doğru yiyecektir.adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür. Böbrekleri güçlendirir.vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kötü kolesterolü düşürür. Mide ülserinden korur. Tansiyonu dengeler.baharat safran,bronşit, öksürükve astımaiyi gelir. Kolesterolüdüşürür.Kabızlığı bitirir.Saç dökülmesiniönler. Vücudadinçlik verir.Karaciğeri güçlendirir.