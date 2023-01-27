Sabah çorbası mideyi rahatlatır (Sağlık haberleri)

Osmanlı sofrasından miras çorba, şifa saçıyor. Genellikle öğle ve akşam yemeklerinde tercih ediliyor. Günün ilk öğünü olduğunda ise hem güne sıcak, hem de besleyici ve sindirimi zorlamayan bir başlangıç yapılıyor.
Uzmanlar, sabah içilen çorbanın faydalarını şöyle açıklıyor:
LİF oranı yüksektir. Tokluk süresi uzar. Ne yediğinden ziyade, neyi hazmettiğin daha değerli.
DAHA fazla yemenizi önler. Tüm besin öğelerini aynı anda almanın en iyi yollarından biridir.
SU açısından doğru yiyecektir.
BÖBREKLERE ÇARE TERE
TERE, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür. Böbrekleri güçlendirir.
TANSİYONA HAVUÇ
A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kötü kolesterolü düşürür. Mide ülserinden korur. Tansiyonu dengeler.
BRONŞİTE SAFRAN
Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir. Karaciğeri güçlendirir.
Uzmanlar, sabah içilen çorbanın faydalarını şöyle açıklıyor:
LİF oranı yüksektir. Tokluk süresi uzar. Ne yediğinden ziyade, neyi hazmettiğin daha değerli.
DAHA fazla yemenizi önler. Tüm besin öğelerini aynı anda almanın en iyi yollarından biridir.
SU açısından doğru yiyecektir.
BÖBREKLERE ÇARE TERE
TERE, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür. Böbrekleri güçlendirir.
TANSİYONA HAVUÇ
A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kötü kolesterolü düşürür. Mide ülserinden korur. Tansiyonu dengeler.
BRONŞİTE SAFRAN
Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir. Karaciğeri güçlendirir.