Sabah ağrıları ve yorgunluğa karşı uzman önerileri

Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin: Sabah tutukluğunu ve ağrılarını hafifletmek için eklem hareketlerini ve esneme egzersizlerini düzenli olarak yapmak, kasların esnekliğini ve gücünü korumak önemlidir. Kronik eklem rahatsızlıklarında ise tıbbi destek gerekir. Yorgunluk ve ağrı (DHA)

Uyku apneniz var mı kontrol ettirin: Uyku apnesi yaşayan insanlar, uyku sırasında oksijen eksikliği yaşayabilir. Bu da sabah ağrılarına ve yorgunluğa neden olabilir. Apneniz olup olmadığını öğrenmek için KBB Uzmanına görünmeniz fayda sağlayacaktır. Yorgunluk ve ağrı (DHA)

Kas ve eklemlerinizi güçlendirin: Sabahları eklem sertliği ve tutukluğu yaşayan kişiler hafif egzersizler yaparak rahatlayabilirler. Ancak düzenli egzersizi mutlaka günlük yaşam alışkanlıkları arasına eklemek gerekir. Kilo vermek de şikayetlerin azalmasında etkili olur. Yorgunluk ve ağrı (İHA)

Yatış pozisyonuna dikkat edin: Özellikle yanlış yatak veya yastık kullanımı boyun, omuz veya sırt ağrısına yol açabilir. Reflü olasılığı ve kalbin iş yükünü azaltması nedeni ile ideal yatış şekli olarak sol tarafa yatmak önerilir. Yorgunluk ve ağrı (İHA) Fibromiyaljiniz var mı öğrenin: Fibromiyalji, "Her yerim ağrıyor, yorgunum, sırtımın ve kollarımın ağrısından duramıyorum" şeklindeki serzenişlere yol açıyor. Haftada 3 kez ve en az 30'ar dakika kalp atışınızı hızlandıracak şekilde yürüyüş veya bisiklet gibi egzersizler yapın.