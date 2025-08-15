PODCAST CANLI YAYIN
Sabah ağrıları ve yorgunluğa karşı uzman önerileri

Sabah yataktan yorgun kalmak, hızla yaygınlaşıyor. Güne ağrılarla başlamanın altında birçok neden yattığını söyleyen uzmanlar, 7 altın öneriyi sıralıyor.

15 Ağustos 2025
Sabah yataktan yorgun kalkıyorum. Hiç dinlenmemiş gibiyim", "Dayak yemiş gibi uyanıyorum", "Yataktan çıkamıyorum, belim korkunç ağrıyor"... Bu ve benzeri şikayetler modern çağın koşuşturmacasında artık neredeyse kanıksanmış durumda kalıyor. Üstelik yaşa da bakmıyor! Prof. Dr. Alp Yentür, sabah ağrılarının altında gizli etkenleri ve başa çıkma yollarını anlatıyor:

Yorgunluk ve ağrı (AA)Yorgunluk ve ağrı (AA)

Stresinizi yönetmeyi öğrenin: Stresten tamamen kurtulmak mümkün değil. Kontrol altına almayı öğrenmeye çalışın. Gerekirse profesyonel bir destek alın. Unutmayın; kontrollü yaşadığınız stres sizi tehlikelerden korur ve zinde tutar.

Yorgunluk ve ağrı (AA)Yorgunluk ve ağrı (AA)

İdeal kilonuza kavuşun: Fazla kilo sağlığın düşmanı olduğu gibi sabahleyin güne zinde, enerjik ve ağrısız başlamanın da önündeki en büyük engellerden biri. Bu nedenle sağlıklı bir diyetle, varsa aşırı kilolarınızdan kurtulun ve ideal kilonuza ulaşın.

Yorgunluk ve ağrı (AA)Yorgunluk ve ağrı (AA)

Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin: Sabah tutukluğunu ve ağrılarını hafifletmek için eklem hareketlerini ve esneme egzersizlerini düzenli olarak yapmak, kasların esnekliğini ve gücünü korumak önemlidir. Kronik eklem rahatsızlıklarında ise tıbbi destek gerekir.

Yorgunluk ve ağrı (DHA)Yorgunluk ve ağrı (DHA)

Uyku apneniz var mı kontrol ettirin: Uyku apnesi yaşayan insanlar, uyku sırasında oksijen eksikliği yaşayabilir. Bu da sabah ağrılarına ve yorgunluğa neden olabilir. Apneniz olup olmadığını öğrenmek için KBB Uzmanına görünmeniz fayda sağlayacaktır.

Yorgunluk ve ağrı (DHA)Yorgunluk ve ağrı (DHA)

Kas ve eklemlerinizi güçlendirin: Sabahları eklem sertliği ve tutukluğu yaşayan kişiler hafif egzersizler yaparak rahatlayabilirler. Ancak düzenli egzersizi mutlaka günlük yaşam alışkanlıkları arasına eklemek gerekir. Kilo vermek de şikayetlerin azalmasında etkili olur.

Yorgunluk ve ağrı (İHA)Yorgunluk ve ağrı (İHA)

Yatış pozisyonuna dikkat edin: Özellikle yanlış yatak veya yastık kullanımı boyun, omuz veya sırt ağrısına yol açabilir. Reflü olasılığı ve kalbin iş yükünü azaltması nedeni ile ideal yatış şekli olarak sol tarafa yatmak önerilir.

Yorgunluk ve ağrı (İHA)Yorgunluk ve ağrı (İHA)

Fibromiyaljiniz var mı öğrenin: Fibromiyalji, "Her yerim ağrıyor, yorgunum, sırtımın ve kollarımın ağrısından duramıyorum" şeklindeki serzenişlere yol açıyor. Haftada 3 kez ve en az 30'ar dakika kalp atışınızı hızlandıracak şekilde yürüyüş veya bisiklet gibi egzersizler yapın.

