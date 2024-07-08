Saatler içerisinde yağlanan saçlara son! Tek malzeme ile 3 gün kupkuru duracak

Saçların hızla yağlanması, estetik kaygılara neden olabilir. Saç derisinde üretilen sebum, saçları koruyup nemli tutar, ancak fazla üretildiğinde yağlanma hızlanır.
Saçların hızla yağlanması, estetik kaygılara neden olabilir. Saç derisinde üretilen sebum, saçları koruyup nemli tutar, ancak fazla üretildiğinde yağlanma hızlanır.
Sodyum bikarbonat olarak da bilinen karbonat, saçtaki fazla yağı ve kirleri nazikçe temizleyen alkali bir bileşiktir. Sebum üretimini dengeleyerek saçların daha uzun süre temiz ve hacimli kalmasını sağlar.
UYGULAMA ADIMLARI
3 bardak suya 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve iyice karıştırın.
Hazırladığınız karışımı şampuan sonrası durulama suyu olarak kullanın.
Haftada iki kez uygulandığında, saçın yağlanma süresi uzar ve saç daha canlı bir görünüm kazanır.