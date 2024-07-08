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Saatler içerisinde yağlanan saçlara son! Tek malzeme ile 3 gün kupkuru duracak

Hızlı yağlanan saçlar, estetik açıdan rahatsız edici bir sorun olabilir. Saçların yağlanmasının temel nedeni, saç derisindeki sebum adı verilen doğal yağın aşırı üretimidir. Sebum, saç derisini koruyarak nemli tutar, ancak fazla üretildiğinde saçlar hızla yağlanır. İşte bu sorunu doğal yöntemlerle geciktirmek için karbonatlı su formülü...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 23:48 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 23:48
Saatler içerisinde yağlanan saçlara son! Tek malzeme ile 3 gün kupkuru duracak

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Saçların hızla yağlanması, estetik kaygılara neden olabilir. Saç derisinde üretilen sebum, saçları koruyup nemli tutar, ancak fazla üretildiğinde yağlanma hızlanır.

KARBONATLI SU İLE SAÇ YAĞLANMASINI GECİKTİRİN 🌊✨

Sodyum bikarbonat olarak da bilinen karbonat, saçtaki fazla yağı ve kirleri nazikçe temizleyen alkali bir bileşiktir. Sebum üretimini dengeleyerek saçların daha uzun süre temiz ve hacimli kalmasını sağlar.

UYGULAMA ADIMLARI

3 bardak suya 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı şampuan sonrası durulama suyu olarak kullanın.

Haftada iki kez uygulandığında, saçın yağlanma süresi uzar ve saç daha canlı bir görünüm kazanır.

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