Saatler içerisinde yağlanan saçlara son! Tek malzeme ile 3 gün kupkuru duracak

Saçların hızla yağlanması, estetik kaygılara neden olabilir. Saç derisinde üretilen sebum, saçları koruyup nemli tutar, ancak fazla üretildiğinde yağlanma hızlanır.

KARBONATLI SU İLE SAÇ YAĞLANMASINI GECİKTİRİN 🌊✨

Sodyum bikarbonat olarak da bilinen karbonat, saçtaki fazla yağı ve kirleri nazikçe temizleyen alkali bir bileşiktir. Sebum üretimini dengeleyerek saçların daha uzun süre temiz ve hacimli kalmasını sağlar.