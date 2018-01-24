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Romatizma böbreğe zarar

Toplumda kas ve iskelet hastalığı olarak bilinen romatizma, tedavi edilmediğinde organlara da zarar veriyor. Kalp, böbrek, akciğer gibi vücudumuzun hayati bölgelerini tehdit ediyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Ocak 2018
Romatizma böbreğe zarar

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Dünyada ve ülkemizde yaygın bir hastalık olan romatizma, genetik faktörlerle kendisini gösteriyor. Bilinmeyen enfeksiyonlar ve metabolik nedenlerle de bu hastalığı tetikleyebiliyor. Yaşlıları olduğu kadar gençleri de tehdit eden bu hastalık, kilolu ve hareketsiz insanlarda daha şiddetli seyrediyor. Toplumda kas ve iskelet sistemi hastalığı olarak bilinen romantizma, tedavi edilmediğinde kalp, akciğer, böbrek gibi hayati iç organların çalışmasını bozuyor. Emsey Hospital Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, "Halkımız, romatizmayı ağrılara sebep olan bir hastalık olarak görüyor. Ancak kalp, akciğer ve böbreklere zarar verebiliyor. Romatizmanın küçümsememesi gerekiyor" diyerek herkesi uyarıyor. Dr. Fulya Dörtbaş, iltihabi hastalıkların organlara etkisinin bir anda belirmediğine dikkat çekiyor. "Hastalık eklemlerde kızarıklık, eklem ağrısı, şişlik, hareket kaybı gibi belirtilerle meydana çıkar. Oluşan atağın şiddetine göre eklemlerde hasar oluşabilir. Bu gibi durumlarda eklemde, deformite dediğimiz kalıcı hasarlar oluşur. Hastalığın şiddeti ile orantılı olarak da organlarda tutulum olabilir" diyor.

TEDAVİYİ GECİKTİRMEYİN
Romatizma, uzmanlar tarafından kronik hastalık olarak tanımlanıyor. Hastalığın tedavisinde ilaç tedavisi uygulanırken, şiddetine bağlı olarak doz dengelemesi yapılıyor. Romatizma, kontrol altına alınsa dahi birden alevlenebileceği için sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Dr. Fulya Dörtbaş, "Hastalık çok ileri düzeyde ise ameliyata ihtiyaç duyulabiliyor. Örneğin diz ve kalça bölgelerinde oluşan iltihaplı romatizmalarda hasar çok fazla ise protez için ortopediye yönlendiriyoruz" diyor.


YEŞİLÇAY VE KURUYEMİŞ TÜKETİN
Yanlış ve sağlıksız beslenme, eklem ve kemik rahatsızlıklarını da tetikliyor. Uzmanlar, romatizmadan korunmak için şu besinleri tüketmemizi öneriyor:
Omega- 3 zengini balıklar,
Çilek, yaban mersini, üzüm,
Yeşil ve yapraklı sebzeler
Brokoli, lahana,
Nar, havuç, kırmızı soğan, portakal, kırmızı elma, biber,
Ceviz, badem, fındık grubu,
Yeşil ve siyah çay...

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