Romatizma böbreğe zarar

Dünyada
ve ülkemizde
yaygın
bir hastalık olan
romatizma,
genetik faktörlerle
kendisini gösteriyor.
Bilinmeyen
enfeksiyonlar ve
metabolik nedenlerle de bu
hastalığı tetikleyebiliyor.
Yaşlıları olduğu kadar
gençleri de tehdit eden bu
hastalık, kilolu ve hareketsiz
insanlarda daha şiddetli
seyrediyor. Toplumda kas
ve iskelet sistemi hastalığı
olarak bilinen romantizma,
tedavi edilmediğinde kalp,
akciğer, böbrek gibi hayati
iç organların çalışmasını
bozuyor. Emsey Hospital Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş
, "Halkımız,
romatizmayı ağrılara sebep
olan bir hastalık olarak
görüyor. Ancak kalp,
akciğer ve böbreklere
zarar verebiliyor.
Romatizmanın
küçümsememesi
gerekiyor" diyerek
herkesi uyarıyor.
Dr. Fulya Dörtbaş,
iltihabi hastalıkların
organlara etkisinin bir
anda belirmediğine
dikkat çekiyor. "Hastalık
eklemlerde kızarıklık, eklem
ağrısı, şişlik, hareket kaybı
gibi belirtilerle meydana
çıkar. Oluşan atağın
şiddetine göre eklemlerde
hasar oluşabilir. Bu gibi
durumlarda eklemde,
deformite dediğimiz kalıcı
hasarlar oluşur. Hastalığın
şiddeti ile orantılı olarak da
organlarda tutulum olabilir"
diyor.
TEDAVİYİ GECİKTİRMEYİN
Romatizma, uzmanlar tarafından kronik hastalık olarak tanımlanıyor.
Hastalığın
tedavisinde ilaç tedavisi
uygulanırken, şiddetine bağlı
olarak doz dengelemesi yapılıyor.
Romatizma, kontrol altına alınsa
dahi birden alevlenebileceği için
sürekli kontrol edilmesi gerekiyor.
Dr. Fulya Dörtbaş,
"Hastalık çok ileri düzeyde ise ameliyata ihtiyaç duyulabiliyor.
Örneğin diz ve kalça
bölgelerinde oluşan
iltihaplı romatizmalarda
hasar çok fazla ise
protez için ortopediye
yönlendiriyoruz" diyor.
YEŞİLÇAY VE KURUYEMİŞ TÜKETİN
Yanlış ve sağlıksız beslenme, eklem ve kemik rahatsızlıklarını da tetikliyor. Uzmanlar, romatizmadan korunmak için şu besinleri tüketmemizi öneriyor:
Omega- 3 zengini balıklar,
Çilek, yaban mersini, üzüm,
Yeşil ve yapraklı sebzeler
Brokoli, lahana,
Nar, havuç, kırmızı soğan, portakal, kırmızı elma, biber,
Ceviz, badem, fındık grubu,
Yeşil ve siyah çay...