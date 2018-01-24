Romatizma böbreğe zarar

YEŞİLÇAY

ve ülkemizdeyaygınbir hastalık olanromatizma,genetik faktörlerlekendisini gösteriyor.Bilinmeyenenfeksiyonlar vemetabolik nedenlerle de buhastalığı tetikleyebiliyor.Yaşlıları olduğu kadargençleri de tehdit eden buhastalık, kilolu ve hareketsizinsanlarda daha şiddetliseyrediyor. Toplumda kasve iskelet sistemi hastalığıolarak bilinen romantizma,tedavi edilmediğinde kalp,akciğer, böbrek gibi hayatiiç organların çalışmasınıbozuyor., "Halkımız,romatizmayı ağrılara sebepolan bir hastalık olarakgörüyor. Ancak kalp,akciğer ve böbreklerezarar verebiliyor.Romatizmanınküçümsememesigerekiyor" diyerekherkesi uyarıyor.Dr. Fulya Dörtbaş,iltihabi hastalıklarınorganlara etkisinin biranda belirmediğinedikkat çekiyor. "Hastalıkeklemlerde kızarıklık, eklemağrısı, şişlik, hareket kaybıgibi belirtilerle meydanaçıkar. Oluşan atağınşiddetine göre eklemlerdehasar oluşabilir. Bu gibidurumlarda eklemde,deformite dediğimiz kalıcıhasarlar oluşur. Hastalığınşiddeti ile orantılı olarak daorganlarda tutulum olabilir"diyor.Hastalığıntedavisinde ilaç tedavisiuygulanırken, şiddetine bağlıolarak doz dengelemesi yapılıyor.Romatizma, kontrol altına alınsadahi birden alevlenebileceği içinsürekli kontrol edilmesi gerekiyor.Dr. Fulya Dörtbaş,Örneğin diz ve kalçabölgelerinde oluşaniltihaplı romatizmalardahasar çok fazla iseprotez için ortopediyeyönlendiriyoruz" diyor.Yanlış ve sağlıksız beslenme, eklem ve kemik rahatsızlıklarını da tetikliyor. Uzmanlar, romatizmadan korunmak için şu besinleri tüketmemizi öneriyor:Omega- 3 zengini balıklar,Çilek, yaban mersini, üzüm,Yeşil ve yapraklı sebzelerBrokoli, lahana,Nar, havuç, kırmızı soğan, portakal, kırmızı elma, biber,Ceviz, badem, fındık grubu,Yeşil ve siyah çay...